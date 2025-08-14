© виж галерията Бул."Васил Априлов" от кръстовището с бул. "Шести септември" до бул. "Марица юг" в източното платно е затворен до 15 септември. Движението се осъществява в западното платно двупосочно. Причината е основен ремонт и реконструкция с изграждане на паркоместа и подмяна на подземната инфраструктура.



В тази връзка кметът на район "Централен" Георги Стаменов съобщи следното:



"С ремонта на източното платно на бул. "Васил Априлов" изпълняваме поетите ангажименти към живеещите в района и към гражданите на Пловдив за подобряване на инфраструктурата.



Началото на следващата седмица започва и полагането на асфалта. Разчертали сме 50 паркоместа, които ще бъдат за свободно ползване. Тази есен ще засадим и още растителност по продължение на отсечката".