Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов днес отново е на обиколка в Пловдив. Водачът на листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив - град този път инспектира модерния плувен комплекс "Младост", който беше завършен преди една година и вече активно се експлоатира. Борисов беше придружен от цялата листа кандидати за народни представители от 16 МИР, кметът на града Костадин Димитров и местни активисти, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Кметът Димитров обясни на лидера, че басейнът е с олимпийски размери и пожела да му покаже и стария. "Старите обекти ги остави за другите. Ние правим нови неща. Другите като дойдат какво правят? - ходят по главната и говорят против нас." - отказа Борисов.

Лидерът поръча на кандидатите като се срещат с хората да им обясняват, че предлагат най-ниските данъци за бизнеса, модернизация, икономика, растеж. "Оттам идват пенсиите и заплатите. Остави на другите да си хейтят. 20-30 години от живота ни мина. За съжаление в София никъде не можем да отидем, Данче (б.р. - бившият кмет на столицата и кандидат за нов депутатски мандат Йорданка Фандъкова)" - допълни той.

Борисов похвали плувния комплекс и призна, че е много хубав. Попита какво става с училищата в града, тъй като образованието е приоритет за партията. Изграждат се 9 физкултурни салона, 4 са готови, имаме най-модерното и уникално училище за танцьори и певци "Любен Каравелов", "Жълтото" училище е почти готово - отчете кметът Костадин Димитров.

"Хората знаят: като дойде ГЕРБ - строят. Другите само приказват. Помня при ремонта на бул. "Граф Игнатиев" ходеха с линийка да мерят фугите, едната била по-голяма от другата. бТВ всеки ден правеха репортажи, щото им е близко" - коментира Борисов.

"Показвате, казвате, нищо не ни задължава сега да правим компромиси. Тоя път с компромисите ще са другите. Като обикалям по страната питам къде са другите, нищо. Казват: ще вдигнем доходите, ще отидем в Космоса, но не казват откъде" - в типичния си стил обясни политическата обстановка лидерът на ГЕРБ.

Борисов смята, че служебният кабинет прави голяма беля като не плаща на общините. Фирмите ще искат индексация, кметовете ще отидат при министъра на финансите да търсят пари и след няколко месеца страната ще влезе в спирала, прогнозира той.

Посещението в плувния комплекс завърши с библейската мъдрост "Бог напред и ние след него".

Повече за визитата гледайте в прикаченото видео!