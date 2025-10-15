ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Борислав Инчев: Пробивът под Централна гара е застрашен да остане недовършен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:34Коментари (3)3254
©
На днешната сесия на Общинския съвет в Пловдив общинският съветник от ППГОС "Браво Пловдив“ Борислав Инчев внесе питане до кмета Костадин Димитров относно напредъка по процедурите за отчуждаване и закупуване на имоти, попадащи в обхвата на проекта за пробива под Централна гара.

Инчев подчерта, че обектът е един от най-мащабните и ключови инфраструктурни проекти в Пловдив, който трябва да осигури пряка връзка между районите "Южен“ и "Централен“. Въпреки че строителните дейности от северната страна – към бул. "Васил Априлов“ – напредват, в южната част, при бул. "Македония“, реализацията на предвижданията по ПУП-ПУР-а изостава значително.

"Към момента няма достатъчно публична информация за предприетите действия от страна на общината. От началото на годината са публикувани едва седем обявления за отчуждаване, като последното е от 2 септември 2025 г.“, посочва Инчев.

В питането си той изисква конкретни данни от администрацията на кмета, включително:

- броя на издадените и влезли в сила заповеди за отчуждаване;

- броя на сключените договори за покупко-продажба;

- информация дали има имоти, за които не са предприети действия;

- наличието на средства за обезщетения и евентуална нужда от допълнително финансиране;

- етапа на подготовка на проектите и обществените поръчки за уличната регулация и кръстовищата в южната част.

Инчев настоява отговорите да бъдат предоставени писмено на следващата сесия на Общинския съвет и предупреждава, че ако процедурите не се ускорят, съществува реален риск пробивът под Централна гара да не бъде завършен в срок.

"Пловдивчани чакат това съоръжение от години. Ако общината не ускори отчуждителните процедури и работата по уличната инфраструктура, проектът може да се окаже поредният недовършен обект“, заяви Борислав Инчев.


Още по темата: общо новини по темата: 406
28.09.2025 Заради предаварийното състояние: Две фирми в битка за Бетонния мост на
Пловдив
23.09.2025 Пробивът под Централна гара поскъпна с 10 милиона
08.09.2025 Кметът разясни какво се случва с два важни проекта, които тровят нервите на пловдивчани
07.09.2025 Собственици на имот получават мижава сума, за да се реализира голям проект в Пловдив
07.09.2025 Сериозни проблеми с Бетонния мост след изпълнение на ЖП надлеза, части от него са в предаварийно състояние
05.09.2025 Обявиха обществена поръчка за обследване състоянието на Бетонния мост
предишна страница [ 1/68 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Поне за втори гребен канал няма ли да стане? Атракция ще си е - подземен, гребен канал!
0
 
 
Този проект ми напомни за един виц: Син адвокат се обръща към баща си адвокат: - Тате, може да се гордееш с мене. Делото което ти влачиш цели 20 години аз го приключих. - Простак с простак, аз с това дело те отгледах, мислех и внуци да отгледам, а ти взе, че го приключи.
преди 1 ч. и 11 мин.
+1
 
 
Някой да ми припомни кога трябваше да е готово това чудо на инженерния гений...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Нагъл ученик е установен като извършител на престъпление в Пловди...
11:15 / 15.10.2025
Костадин Димитров предупреди за задаващ се нов проблем
10:27 / 15.10.2025
Ученици крадат в жилищен комплекс от затворен тип в Пловдив
10:20 / 15.10.2025
Близките на жестоко убития мъж от Столетово: Искаме справедливост...
11:29 / 15.10.2025
Притиснаха кмета за замяната на кюмбетата
10:08 / 15.10.2025
Прокурор Костов: С майката има споразумение, с пастрока – не, иск...
09:49 / 15.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Пловдив приема първия си бюджет в евро
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: