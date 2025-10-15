Борислав Инчев: Пробивът под Централна гара е застрашен да остане недовършен

© На днешната сесия на Общинския съвет в Пловдив общинският съветник от ППГОС "Браво Пловдив“ Борислав Инчев внесе питане до кмета Костадин Димитров относно напредъка по процедурите за отчуждаване и закупуване на имоти, попадащи в обхвата на проекта за пробива под Централна гара.



Инчев подчерта, че обектът е един от най-мащабните и ключови инфраструктурни проекти в Пловдив, който трябва да осигури пряка връзка между районите "Южен“ и "Централен“. Въпреки че строителните дейности от северната страна – към бул. "Васил Априлов“ – напредват, в южната част, при бул. "Македония“, реализацията на предвижданията по ПУП-ПУР-а изостава значително.



"Към момента няма достатъчно публична информация за предприетите действия от страна на общината. От началото на годината са публикувани едва седем обявления за отчуждаване, като последното е от 2 септември 2025 г.“, посочва Инчев.



В питането си той изисква конкретни данни от администрацията на кмета, включително:



- броя на издадените и влезли в сила заповеди за отчуждаване;



- броя на сключените договори за покупко-продажба;



- информация дали има имоти, за които не са предприети действия;



- наличието на средства за обезщетения и евентуална нужда от допълнително финансиране;



- етапа на подготовка на проектите и обществените поръчки за уличната регулация и кръстовищата в южната част.



Инчев настоява отговорите да бъдат предоставени писмено на следващата сесия на Общинския съвет и предупреждава, че ако процедурите не се ускорят, съществува реален риск пробивът под Централна гара да не бъде завършен в срок.



"Пловдивчани чакат това съоръжение от години. Ако общината не ускори отчуждителните процедури и работата по уличната инфраструктура, проектът може да се окаже поредният недовършен обект“, заяви Борислав Инчев.