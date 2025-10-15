ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борислав Инчев: Пробивът под Централна гара е застрашен да остане недовършен
Инчев подчерта, че обектът е един от най-мащабните и ключови инфраструктурни проекти в Пловдив, който трябва да осигури пряка връзка между районите "Южен“ и "Централен“. Въпреки че строителните дейности от северната страна – към бул. "Васил Априлов“ – напредват, в южната част, при бул. "Македония“, реализацията на предвижданията по ПУП-ПУР-а изостава значително.
"Към момента няма достатъчно публична информация за предприетите действия от страна на общината. От началото на годината са публикувани едва седем обявления за отчуждаване, като последното е от 2 септември 2025 г.“, посочва Инчев.
В питането си той изисква конкретни данни от администрацията на кмета, включително:
- броя на издадените и влезли в сила заповеди за отчуждаване;
- броя на сключените договори за покупко-продажба;
- информация дали има имоти, за които не са предприети действия;
- наличието на средства за обезщетения и евентуална нужда от допълнително финансиране;
- етапа на подготовка на проектите и обществените поръчки за уличната регулация и кръстовищата в южната част.
Инчев настоява отговорите да бъдат предоставени писмено на следващата сесия на Общинския съвет и предупреждава, че ако процедурите не се ускорят, съществува реален риск пробивът под Централна гара да не бъде завършен в срок.
"Пловдивчани чакат това съоръжение от години. Ако общината не ускори отчуждителните процедури и работата по уличната инфраструктура, проектът може да се окаже поредният недовършен обект“, заяви Борислав Инчев.
Коментари (3)
преди 38 мин.
0
преди 39 мин.
0
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 1 ч. и 11 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
