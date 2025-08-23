© Plovdiv24.bg виж галерията Нов строеж със сериозни изниква на възлово място в Пловдив, видя Plovdiv24.bg. На кръстовището на неработещия светофар на бул. “Освобождение" към магазин “Кауфланд", близо до бензиностанцията на равен терен вече има изкопана дупка за изграждане на голяма сграда.



Според данните от кадастралната карта видът на собствеността е частна, с предназначение - обществен обект, комплекс, с площ от 3069 кв. м, за делово и жилищно строителство.



Данните от информационната табела, закачена на оградата, обясняват, че сградата ще бъде жилищна с магазини и подземни гаражи. Разрешението за строеж е издадено от главния архитект на Пловдив - Яна Желязкова на 12 май, а откриването на строителната площадка е било на 7 юли. Възложители са фирмите “Тарамекс"ЕООД от Пазарджик и “Сакса" ООД. Строителят е фирма “Томов - трейд" ЕООД от град Смолян. Строителството трябва да приключи за 36 месеца или 3 години.



Напоследък жилищните сгради в зоната и от страната на район "Тракия" започнаха да никнат като гъби. На заден план се вижда доста голям строеж на жилищна сграда, а такава вече изникна точно отстрани до магазин “Кауфланд", както други две до хотел SPS. С изникването на всяка следващата жилищна сграда обещанията на кмета, че бори застояването в града стават на пух и прах. Всеки кандидат за кмет идва с подобни обещания и всеки кмет ги нарушава, а в Пловдив вече празни общински терени за образователна или социална инфраструктура почти няма.



Припомняме, че отсреща, от другата страна на бул. “Освобождение", военните се отърваха от един от имотите си с отпаднала необходимост и там сега ще се строи голяма жилищна сграда.



Наскоро общинските съветници от ПП/ДБ повдигнаха въпроса, а общинският съвет разпореди на кмета да поиска в полза на Пловдив четири имота, собственост на Министерството на отбраната в кв. “Гладно поле". Целта е върху тях да се изгради детска градина, ясла, парк, а МВР иска един от имотите за пожарна, който е в непосредствена близост до МОЛ-а срещу магазин “Метро".



Става въпрос за следните имоти:



Двата имота на улица "Ген. Радко Димитриев“ (ул. "Д-р Георги Странски") ПИ 56784.529.155 и ПИ 56784.529.157 да бъдат отредени за изграждането на детска ясла и на детска градина, които ще отговорят на увеличаващата се нужда от места за децата от район "Източен“ и район "Тракия“.



Част от поземления имот на бул. "Освобождение“ ПИ 56784.529.61, на който в момента е изградена площадка за разходка на домашни кучета, ще бъде отделена за изграждане на нова улична мрежа, а останалата – за озеленяване и нов градски парк.



За тези три имота в момента община Пловдив прави подробен устройствен план, уточни преди време Мирослава Сукарева, директор дирекция "Общинска собственост".



Четвъртият имот ПИ 56784.529.167 с площ 9660 кв. м е обект на официален интерес от страна на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, за което вече има заявен интерес пред Министерството на отбраната. Там се планира предислоциране на състава и техниката на 4-та РСПБЗН, която в момента е настанена в нереновирана сграда под наем.



За сравнение с Пловдив в Стара Загора теренът на военните бе превърнат в превъзходен парк вместо строителна площадка. В града под тепетата обаче интересите са по-големи, а пловдивският кмет не е като старозагорския.



Кв. “Гладно поле" и сега се задъхва от автомобилен трафик поради габаритите на инфраструктурата и търговския център с няколко магазини и мол. В район “Източен" гробищата са единствената голяма зелена площ и докато в другите райони има по някой друг по-голям парк или зелено пространство, то в “Източен" фактите са съвсем други. За зелена площ се брои брегът на река Марица, който е превърнат във второто бунище на Пловдив.



Според Общия устройствен план теренът на казармите, заключен между улиците “Г-р Георги Странски", “Ген Радко Димитриев", “Лев Толстой" и “Богомил" е със смесено предназначение - жилищни и обществени сгради и парк.



Както се вижда обаче в района от ул. “Лев Толстой" до Скобелева майка и продължението на бул. “Санкт Петербург" строителната гилдия има милиони интереси.