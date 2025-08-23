ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борим презастрояването? Нова сграда никне на апетитно място в Пловдив
Според данните от кадастралната карта видът на собствеността е частна, с предназначение - обществен обект, комплекс, с площ от 3069 кв. м, за делово и жилищно строителство.
Данните от информационната табела, закачена на оградата, обясняват, че сградата ще бъде жилищна с магазини и подземни гаражи. Разрешението за строеж е издадено от главния архитект на Пловдив - Яна Желязкова на 12 май, а откриването на строителната площадка е било на 7 юли. Възложители са фирмите “Тарамекс"ЕООД от Пазарджик и “Сакса" ООД. Строителят е фирма “Томов - трейд" ЕООД от град Смолян. Строителството трябва да приключи за 36 месеца или 3 години.
Напоследък жилищните сгради в зоната и от страната на район "Тракия" започнаха да никнат като гъби. На заден план се вижда доста голям строеж на жилищна сграда, а такава вече изникна точно отстрани до магазин “Кауфланд", както други две до хотел SPS. С изникването на всяка следващата жилищна сграда обещанията на кмета, че бори застояването в града стават на пух и прах. Всеки кандидат за кмет идва с подобни обещания и всеки кмет ги нарушава, а в Пловдив вече празни общински терени за образователна или социална инфраструктура почти няма.
Припомняме, че отсреща, от другата страна на бул. “Освобождение", военните се отърваха от един от имотите си с отпаднала необходимост и там сега ще се строи голяма жилищна сграда.
Наскоро общинските съветници от ПП/ДБ повдигнаха въпроса, а общинският съвет разпореди на кмета да поиска в полза на Пловдив четири имота, собственост на Министерството на отбраната в кв. “Гладно поле". Целта е върху тях да се изгради детска градина, ясла, парк, а МВР иска един от имотите за пожарна, който е в непосредствена близост до МОЛ-а срещу магазин “Метро".
Става въпрос за следните имоти:
Двата имота на улица "Ген. Радко Димитриев“ (ул. "Д-р Георги Странски") ПИ 56784.529.155 и ПИ 56784.529.157 да бъдат отредени за изграждането на детска ясла и на детска градина, които ще отговорят на увеличаващата се нужда от места за децата от район "Източен“ и район "Тракия“.
Част от поземления имот на бул. "Освобождение“ ПИ 56784.529.61, на който в момента е изградена площадка за разходка на домашни кучета, ще бъде отделена за изграждане на нова улична мрежа, а останалата – за озеленяване и нов градски парк.
За тези три имота в момента община Пловдив прави подробен устройствен план, уточни преди време Мирослава Сукарева, директор дирекция "Общинска собственост".
Четвъртият имот ПИ 56784.529.167 с площ 9660 кв. м е обект на официален интерес от страна на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, за което вече има заявен интерес пред Министерството на отбраната. Там се планира предислоциране на състава и техниката на 4-та РСПБЗН, която в момента е настанена в нереновирана сграда под наем.
За сравнение с Пловдив в Стара Загора теренът на военните бе превърнат в превъзходен парк вместо строителна площадка. В града под тепетата обаче интересите са по-големи, а пловдивският кмет не е като старозагорския.
Кв. “Гладно поле" и сега се задъхва от автомобилен трафик поради габаритите на инфраструктурата и търговския център с няколко магазини и мол. В район “Източен" гробищата са единствената голяма зелена площ и докато в другите райони има по някой друг по-голям парк или зелено пространство, то в “Източен" фактите са съвсем други. За зелена площ се брои брегът на река Марица, който е превърнат във второто бунище на Пловдив.
Според Общия устройствен план теренът на казармите, заключен между улиците “Г-р Георги Странски", “Ген Радко Димитриев", “Лев Толстой" и “Богомил" е със смесено предназначение - жилищни и обществени сгради и парк.
Както се вижда обаче в района от ул. “Лев Толстой" до Скобелева майка и продължението на бул. “Санкт Петербург" строителната гилдия има милиони интереси.
Aнонимен
преди 1 ч. и 42 мин.
+1
