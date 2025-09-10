ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Бизюрев иска по-малка присъда, дали ще я получи?
На 18 септември Бизюрев ще се изправи пред апелативните магистрати с желание за намаляване на 15-годишната присъда, която получи от Окръжен съд Пловдив през април.
Бизюрев бе признат за виновен, че на 20 юли 2023 г. умишлено е умъртвил жертвата, и получи наказание от 15 години лишаване от свобода.
Съдът обаче го оправда по първоначалното обвинение за убийство, извършено с особена жестокост.
Именно тази част от решението е обжалвана от прокуратурата, която настоява присъдата да бъде изменена и наказанието увеличено на "доживотен затвор“.
Близките на убития мъж също искат доживотен затвор за Бизюрев.
Според майката на Димитър Малинов, Атанаска Бакалова твърди, че фаталният удар е бил нанесен от Борислав Динков.
"Не може за умишлено убийство присъдата да е 15 години. Съдия Станислава Бозева премахна от обвинението "особена жестокост". Говорим за заравяне на човек, който е бил в безсъзнание, но никой съдебен лекар не може да каже точно кога е починал. Присъдата трябва да е доживотен затвор. На записите се вижда много добре - смъртоносният удар е нанесен от Борислав Динков. На местопрестъплението е имало и четвърти човек, който е без повдигнати обвинения - Атанас Гунчев. Казаха, че е разпитан, но е привлечен само като защитен свидетел", категорична е тя.
Аргументът на държавното обвинение е, че постановеното наказание е явно несправедливо, а квалификацията на престъплението – неправилна.
Припомняме, че убийството се случило на 20 юли 2023 година, а трупът бе намерен седмица по-късно. Бизюрев бе посочен за убиец, а близнаците Динкови бяха обвинение и после осъдени за лични укриватели в процеса.
След 7 месеца в чужбина Рангел бе доведен принудително в Пловдив, където на 21 март 2024 бе разгледано постоянното му задържане под стража. На 6 май 2024 Рангел говори за първи път по време на заседанието на близнаците Динкови. Той разказа подробно какво се е случило във фаталната нощ.
На 10 юли 2024 започна процесът срещу него, когато Близки на убития Митко искаха 1,1 млн. лв. кръвнина от Рангел. Процесът бе започнат с прокурор Бойка Лулчева, която на 4 ноември 2024 се оттегли, а на нейно място застана Борис Михов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 248
|предишна страница [ 1/42 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин покори най-дългия веломаршрут без рамка, без кормило...
22:13 / 09.09.2025
19-годишна математичка от Пловдив събра над 4.5 кг медали от съст...
20:01 / 09.09.2025
Ваканцията свърши и Пловдив се напълни! Брутални задръствания из ...
19:34 / 09.09.2025
Най-после целият бул. "Александър Стамболийски" е отворен за движ...
18:30 / 09.09.2025
Читателка: Все едно живеем в 13-ти век
17:21 / 09.09.2025
Булевард в центъра на Пловдив ще се превърне в скъпоценно бижу
16:19 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS