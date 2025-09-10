Бизюрев иска по-малка присъда, дали ще я получи?

© Plovdiv24.bg Процесът срещу Рангел Бизюрев, обвинен за убийството на Димитър Малинов в Цалапица влиза в Апелативният съд.



На 18 септември Бизюрев ще се изправи пред апелативните магистрати с желание за намаляване на 15-годишната присъда, която получи от Окръжен съд Пловдив през април.



Бизюрев бе признат за виновен, че на 20 юли 2023 г. умишлено е умъртвил жертвата, и получи наказание от 15 години лишаване от свобода.



Съдът обаче го оправда по първоначалното обвинение за убийство, извършено с особена жестокост.



Именно тази част от решението е обжалвана от прокуратурата, която настоява присъдата да бъде изменена и наказанието увеличено на "доживотен затвор“.



Близките на убития мъж също искат доживотен затвор за Бизюрев.



Според майката на Димитър Малинов, Атанаска Бакалова твърди, че фаталният удар е бил нанесен от Борислав Динков.



"Не може за умишлено убийство присъдата да е 15 години. Съдия Станислава Бозева премахна от обвинението "особена жестокост". Говорим за заравяне на човек, който е бил в безсъзнание, но никой съдебен лекар не може да каже точно кога е починал. Присъдата трябва да е доживотен затвор. На записите се вижда много добре - смъртоносният удар е нанесен от Борислав Динков. На местопрестъплението е имало и четвърти човек, който е без повдигнати обвинения - Атанас Гунчев. Казаха, че е разпитан, но е привлечен само като защитен свидетел", категорична е тя.



Аргументът на държавното обвинение е, че постановеното наказание е явно несправедливо, а квалификацията на престъплението – неправилна.



Припомняме, че убийството се случило на 20 юли 2023 година, а трупът бе намерен седмица по-късно. Бизюрев бе посочен за убиец, а близнаците Динкови бяха обвинение и после осъдени за лични укриватели в процеса.



След 7 месеца в чужбина Рангел бе доведен принудително в Пловдив, където на 21 март 2024 бе разгледано постоянното му задържане под стража. На 6 май 2024 Рангел говори за първи път по време на заседанието на близнаците Динкови. Той разказа подробно какво се е случило във фаталната нощ.



На 10 юли 2024 започна процесът срещу него, когато Близки на убития Митко искаха 1,1 млн. лв. кръвнина от Рангел. Процесът бе започнат с прокурор Бойка Лулчева, която на 4 ноември 2024 се оттегли, а на нейно място застана Борис Михов.