Бизнесмени от Пловдив: Ръстът на цената на тока увеличава себестойността на продукцията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:54
©
Сдружение "Бизнесът за Пловдив“, което обединява компании от реалния сектор с хиляди заети лица, изрази сериозна загриженост относно високите и непредвидими цени на електроенергията в България.

Според представителите на организацията ръстът на разходите за ток в последните месеци вече влияе директно върху себестойността на продукцията, конкурентоспособността на предприятията и възможността за запазване и разкриване на работни места.

"За индустриален и логистичен център като Пловдив този проблем има системен характер и застрашава устойчивото икономическо развитие на целия регион“, посочват от сдружението.

Бизнесът не оспорва пазарните принципи и либерализацията на енергийния сектор, но настоява за предвидимост, прозрачност и защитни механизми. Електроенергията се е превърнала в ключов производствен фактор, сравним по ефект с допълнителен данък върху икономическата активност, обясняват от организацията.

Липсата на яснота при формирането на крайните цени и ограничените възможности за дългосрочно планиране поставят българските предприятия в неравностойно положение спрямо конкурентите им в други държави от Европейския съюз.

През февруари европейски асоциации на енергоинтензивните индустрии публикуваха съвместно изявление, в което предупреждават за реалния риск Европа да загуби своята индустриална база заради непоследователни енергийни и климатични политики.

Зад това изявление застават организации от ключови сектори като металургията, химическата индустрия, производството на пластмаси, хартия, цимент, стъкло и торове, които формират суровинната и индустриалната основа на европейската икономика. Според тях европейските индустрии са изправени пред растящи енергийни разходи, увеличаващи се въглеродни такси и конкуренция, която се възползва от по-благоприятни условия в други държави.

"Проблемът с цените на електроенергията не е локален – той засяга цялата европейска индустрия и изисква координирани, прагматични и икономически обосновани решения“, подчертават от "Бизнесът за Пловдив“.

В тази връзка организацията настоява за предвидим ценови хоризонт за електроенергията, ясни механизми за компенсации при екстремни цени, по-голяма прозрачност в процесите на ценообразуване и улеснен достъп до дългосрочни договори и енергийни инструменти.

От сдружението обръщат внимание и на необходимостта от ускорено развитие на собствено производство на енергия от възобновяеми източници за индустриални потребители.

Представителите на бизнеса призовават Комисията за енергийно и водно регулиране, Министерството на енергетиката и Министерството на икономиката към открит, професионален и конструктивен диалог с реалния сектор, включително на регионално ниво.

"Българската икономика и индустриални центрове като Пловдив могат да бъдат двигател на растежа, но само при стабилна и предвидима енергийна среда.

Без такава рискът от свиване на производства, отлагане на инвестиции и загуба на работни места е напълно реален“, завършват от сдружението, заявявайки готовността си за експертен диалог и участие в работни формати за намиране на устойчиви решения в интерес на икономиката, заетостта и обществото като цяло.


