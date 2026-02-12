ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Бизнесмен: В Пловдив трябва да има само една автогара
Това стана ясно от участието на Петко Ангелов - собственик на една от най-големите транспортни фирми в страната, основен превозвач в Пловдив и собственик на две от автогарите в Пловдив – "Север" и "Родопи", в БНТ подкаст "Къде живеем?" с Камен Коларов. Ангелов заяви, че е споделил с Общината виждането си, че Пловдив има нужда само от една автогара.
"Нормалният вариант, който сме предложили, е да бъдат събрани, концентрирани на една автогара влизанията и излизанията. Тя е модернизирана, направена е, с повече сектори е, да може да се натовари автогарата и превозвачите, и пътниците да бъдат доволни", каза превозвачът и уточни, че става дума за "Родопи", която е в близост до Централна гара.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 14 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Ограничават движението в Пловдив заради мача Локо - Ботев
06:20 / 12.02.2026
Много полиция в Пловдив днес
05:00 / 12.02.2026
Проф. д-р Мария Токмакова: Дозата прави отровата
20:01 / 11.02.2026
В Пловдив е арестувана жена след безскрупулно влизане в чужд дом
19:28 / 11.02.2026
Много полиция струпват в Пловдив
17:27 / 11.02.2026
Ограничават движението в Пловдив заради мача Локо - Ботев
16:22 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS