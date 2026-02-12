ИЗПРАТИ НОВИНА
Бизнесмен: В Пловдив трябва да има само една автогара
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:15Коментари (1)510
© БНТ
Автогара "Север" работи на загуба, а причините са: превозвачи, които не плащат фактури, други, чиито автобуси спират нерегламентирано извън автогарата и липса на контрол от страна на отговорните институции. С 30 процента са намалели влизания там и заради промените в Закона за автомобилните превози, инициирани от Цвета Караянчева.

Това стана ясно от участието на Петко Ангелов - собственик на една от най-големите транспортни фирми в страната, основен превозвач в Пловдив и собственик на две от автогарите в Пловдив – "Север" и "Родопи", в БНТ подкаст "Къде живеем?" с Камен Коларов. Ангелов заяви, че е споделил с Общината виждането си, че Пловдив има нужда само от една автогара. 

"Нормалният вариант, който сме предложили, е да бъдат събрани, концентрирани на една автогара влизанията и излизанията. Тя е модернизирана, направена е, с повече сектори е, да може да се натовари автогарата и превозвачите, и пътниците да бъдат доволни", каза превозвачът и уточни, че става дума за "Родопи", която е в близост до Централна гара.


