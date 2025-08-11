Бивш зам.-кмет на Пловдив: Актуализират ли данъчните оценки, имотният балон ще се спука

© Plovdiv24.bg Бившият заместник-кмет на Пловдив Александър Константинов смята, че цените на имотите ще се нормализират, когато се актуализират данъчните оценки в съотвествие с пазарните цени. Последната промяна е правена през 2009 г.



Ето целия анализ на Константинов:



"Всеки собственик на имот е получавал в началото на годината едно писмо от общината с определени данъчни оценки на имотите и годишния размер на данък недвижими имоти. Досега това беше в левове, а от следващата година ще бъде в евро. На пръв поглед няма голяма разлика, но не е така. Пазарните цени на имотите от години вече са в евро, а данъчните оценки в лева. Така се къса връзката и хората някак си не правят директна релация между двете стойности.



В ЗМДТ е записано, че данъчните оценки трябва да отговарят на пазарните нива на имотите. Последната промяна на данъчните оценки е извършена през 2009 година?! След това никое правителство не е посмяло да актуализира данъчните оценки, страхувайки се от общественото недоволство. Затова сега апартамент, който струва на пазара на имоти 150 000 евро, има данъчна оценка 50 000 лв. След 01.01.2026 г. ще има данъчна оценка 25 000 евро и ще може да се направи реално сравнение.



В Закона е записано, че не може да се направи сделка на нива, по-ниски от данъчната оценка. В резултат на това, всички сделки са на ниво данъчна оценка, защото таксите и данъците при самата сделка са многократно по-малки. Това позволява да се перат "сиви пари", защото пред нотариуса се декларират банковите преводи на 7-8 пъти по-ниски нива от реалните. Останалите пари са в торби или в сметки в други банки. Големите строителни фирми също са заинтересовани от ниските данъчни оценки, защото след получаване на Разрешение за ползване, всички непродадени имоти са тяхна собственост и те трябва да плащат местните данъци. Представете си блок с 50 апартамента, от които са продадени 10 - колко пари трябва да плаща фирмата, докато продаде всичките.



Това положение стимулира и увеличаване на броя на празните апартаменти. По данни на НСИ те са вече над 35% от всички апартаменти. Гражданите инвестират в имоти, защото в банките лихвите са нулеви и така спасяват парите си от инфлацията. Това е възможно само при тези ниски данъчни оценки, ако те станат реални ( пазарни), тогава притежаването на много имоти няма да евтино, а доста скъпо. Така се стимулира строителството, като банките дават ипотечни кредити с ниски лихви, защото имат свободен паричен ресурс, строителите изгражадат нови сгради и колелото се завърта отново и отново. Големите градове са бенефициенти на тази агресия на бетона и тухлите, а общините изнемогват с инфраструктурата.



Всичко тръгва от нереалните данъчни оценки. Икономистите имат една теория за "Ефекта на пеперудата", който иска, може да се информира за нея. Въпросът е кое правителство ще се реши да актуализира данъчните оценки в съотвествие с пазарните цени. Тогава ще се спука и имотният балон, а като резултат ще се нормализират и цените на имотите".