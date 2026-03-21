Общинските съветници на Пловдив ще гласуват въвеждането на “Бял билет" в градския транспорт в града под тепетата, информира Plovdiv24.bg. Идеята е в дните с отчетено замърсяване на въздуха общината да въведе безплатни пътувания в градския транспорт, за да насърчи по-малкото използване на автомобилите и оттам намаляване на трафика в града и изпаренията от газовете и вредните частици в атмосферата

Предложението, което ще се гледа на сесия на общинския съвет, е на групата съветници от ПП/ДБ, за което Plovdiv24.bg  вече ви информира.

Режимът - кога и за какъв период се въвежда безплатното пътуване, ще се задейства със заповед на кмета на Община Пловдив Костадин Димитров. В тези специфични дни всички пътници ще имат право да ползват пълната мрежа на градския транспорт без превозен документ.

Въпреки че билетът ще бъде безплатен за гражданите, общината ще трябва да компенсира частната фирма превозвач за направените разходи за гориво, заплати и амортизация. Тези средства ще бъдат осигурени от общинския бюджет, което на практика означава, че разходите се поемат от всички данъкоплатци в Пловдив.

Максималната очаквана компенсация ще се изчислява на база средните дневни продажби на билети за последната календарна година, умножени по максимум 30 дни 

Новата мярка е заимствана от опита на Столична община и нейния "Зелен билет“. Решението е насочено към справяне с основните причинители на замърсяването в Пловдив, които според официалните данни са битовото отопление, автомобилният трафик и специфичните метеорологични условия.

Plovdiv24.bg припомня, че по инициатива на кмета предстои да се вземе решение всички ученици до 18 години в Пловдив също да пътуват безплатно в градския транспорт. Към момента децата до 14-годишна възраст пътуват безплатно с карта в автобусите.