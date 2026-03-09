Костадин Димитров, а идеята е да бъде разширено действащото право на безплатно пътуване. Към момента децата до 14-годишна възраст пътуват безплатно с карта в пловдивския градски транспорт. С новото предложение на кмета Костадин Димитров обхватът ще бъде разширен и ще включи учениците от 14 години до завършване на средното им образование.
Предложението ще бъде внесено за гласуване в Общинския съвет чрез промени в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Община Пловдив.
"Пловдив е град на младите хора и на образованието. За нас е важно всяко дете и всеки ученик да има равен и лесен достъп до училище, независимо в кой квартал живее. Безплатният транспорт е инвестиция в образованието и в бъдещето на града“, заяви кметът Костадин Димитров.
Предложението на кмета е част от усилията на общината за подобряване на градския транспорт в града, който от почти 20 години е частен.
В момента Община Пловдив провежда процедура за възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по 29 градски автобусни линии. Това са линии № 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 44, 66, 93, 99, 113, 116 и 222.
В условията на обществената поръчка са заложени значително по-високи изисквания към превозвачите, както и по-високи санкции при неспазването им. По-конкретно става въпрос за спазване на разписанията, чистота, достъпност, а именно:
задължително спазване на разписанията;
ежедневно почистване на автобусите;
достъпност за пътниците;
минимум три информационни табели;
униформи и висока култура на обслужване от водачите;
видеонаблюдение за безопасност на пътниците;
задължително работещи климатични системи за отопление през зимата и охлаждане през лятото.
Завишени са и екологичните изисквания – най-малко 60% от автобусите трябва да бъдат с екологична категория Евро VI, а минимум 40% да отговарят на критериите за чисти превозни средства.
"Напълно осъзнаваме, че каквато и инфраструктура да направим, каквито и събития да организираме, няма ли добър транспорт, ще е трудно за пловдивчани. За това работим едновременно в няколко посоки – по-добра услуга, по-високи изисквания към превозвачите и повече социални облекчения за пловдивчани. Безплатният транспорт за учениците е част от тази политика“, подчерта още кметът Костадин Димитров.
Ако предложението бъде подкрепено от Общинския съвет, Пловдив ще стане един от големите български градове, в които учениците ще могат да използват градския транспорт безплатно до завършване на средното си образование.
chefito
преди 43 мин.
Добра идея! И без това качеството е нула. Сега ще копае дъното.
Гешев
преди 45 мин.
По-скоро вдигнете качеството ... Цените не са високи ,но услугата е слаба!
милковив
преди 1 ч. и 14 мин.
Предизборните обещания на тоя измекярин не ме интересуват!
Facepalm
преди 1 ч. и 49 мин.
Най-лесно е да се обещае нещо дето не съществва да е безплатно...
