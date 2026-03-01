ЗАРЕЖДАНЕ...
Бетонният мост в Пловдив е стабилен и безопасен, предстои обновяване
Подобно мнение изказа още преди три години заместник-кметът по строителство в предходния управленски мандат Пламен Райчев, когато читатели на Plovdiv24.bg сигнализираха за пробойни в конструкцията преди повдигането на средната част на конструкцията над жп линиите.
Сегашното обследване се прави след нарочна обществена поръчка, обявена от община Пловдив и спечелена от "Ей Джей Консулт" ЕООД. Бетонният мост е конструктивно здрав и няма опасност за преминаващите автомобили и пешеходци, въпреки следите от корозия и нарушената цялост на бетона - това показа първият оглед, който беше направен през януари. Тогава от фирмата поеха ангажимент до месец да бъде готов докладът за състоянието на мостовото съоръжение и да посочат какъв ремонт евентуално трябва да се направи. Сега фирмата има срок до края на март да изготви технически проект за съответните строително-монтажни работи.
Към документацията трябва да бъде приложена и количествено-стойностна сметка. Тъй като конструкцията е стабилна, не се очаква сумата да е главозамайваща. Предвижда се възстановяване на бетонното покритие на местата, където има има корозирала армировка. Фугите трябва да бъдат коригирани, за да се предотврати проникване на вода.
Възложител на поръчката е район "Централен" и по идея на администрацията ще се проектира естакада за качване на автомобили от бул. "Христо Ботев" от страната на Централна гара. Сегашните стълбища ще се съборят и ще се изградят нови. Ще има и асансьор за трудноподвижни лица, велосипедисти и майки с колички.
