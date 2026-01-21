ЗАРЕЖДАНЕ...
|Направиха първи оглед и замервания на Бетонния мост
Замерванията със специализирани уреди ще продължат и утре. Взети са проби от дъното на съоръжението, от връзката на старата и новата конструкция, където има спуквания, от стълбите и вертикалните колони. Материалите ще бъдат изследвани за здравина и товароносимост в специализирана лаборатория в София.
Докладът за състоянието на мостовото съоръжение и какъв ремонт евентуално е нужен трябва да бъде готов най-късно до един месец. До края на март фирмата трябва да изготви технически проект за съответните строително-монтажни работи.
Припомняме, че "Ей Джей Консулт" спечели обществената поръчка на район "Централен" за конструктивно обследване на състоянието на северната част на мостовото съоръжение. Фирмата има задължение да изработи технически проект за укрепването, да осъществи авторски надзор по време на строителството, както и да предложи идейно решение за естакада запад.
Максималната прогнозна стойност на дейностите бе 93 566,41 евро без ДДС. В процедурата участваха две фирми - "Мостконсулт" ООД, която предложи цена от 80 784,12 евро без ДДС, и "Ей Джей Консулт" ЕООД с оферта 74 858,24 евро без ДДС. За победител беше определено второто дружество.
|общо новини по темата: 422
|предишна страница [ 1/71 ] следващата страница
