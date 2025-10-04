ИЗПРАТИ НОВИНА
Бащата на малкия Ангел: "Медикус Алфа" е прогнила клиника с калпави доктори
Автор: Силвия Станева 11:19
Близки и приятели на семейството на 6-годишния Ангел, който почина при стоматологична манипулация се събраха на протест пред пловдивската клиника "Медикус Алфа“ с искане за справедливост, предава репортер на Plovdiv24.bg от мястото на събитието. Прави впечатление засиленото полицейско присъствие, за да се избегнат нежелани ексцесии.

Бащата сподели пред събралите се хора, че тази клиника е олицетворение на една прогнила система и "калпави" доктори. Според него ако анестезиологът д-р Пламен Мендев не отиде в ареста, нещата ще се отлагат и ще бъдат прикрити.

"Виновни сме ние и детето ми, което загуби живота си, само не и те. Аз няма да мълча", каза почерненият баща. Обръщам се към Силви Кирилов с въпроса: Защо на клиниката не е отнета възможността да работят с деца- те нямат педиатри?" 

"Според Аргир Аргиров нямало нарушение, но това било лично мнение. Да, но ти си държавен служител на на ръководна позиция".

"Корупцията убива и тя е в основата на смъртта на моето дете."

Майката на малкия Ангел отправи само един въпрос: "Защо си продадоха къщата в нашето село и изчезнаха ако не са виновни? Покрихте се като мишки, отбеляза още тя.



Още по темата: общо новини по темата: 42
04.10.2025 Протест в Пловдив заради смъртта на малкия Ангел, починал в зъболекарски кабинет
25.09.2025 Близките на 6-годишния Ангел искат "Медикус Алфа" да затвори
05.08.2025 Близките на Ангел: Наглостта на клиника "Медикус Алфа" не спира
23.06.2025 Братчето на детето, починало от упойка в Пловдив, постоянно питало за него
03.06.2025 Случаят с починалото в зъболекарски кабинет дете: Анестезиологът е предозирал един от медикаментите!
07.05.2025 Няма да има втори протест за Ангел
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






