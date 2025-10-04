ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бащата на малкия Ангел: "Медикус Алфа" е прогнила клиника с калпави доктори
Бащата сподели пред събралите се хора, че тази клиника е олицетворение на една прогнила система и "калпави" доктори. Според него ако анестезиологът д-р Пламен Мендев не отиде в ареста, нещата ще се отлагат и ще бъдат прикрити.
"Виновни сме ние и детето ми, което загуби живота си, само не и те. Аз няма да мълча", каза почерненият баща. Обръщам се към Силви Кирилов с въпроса: Защо на клиниката не е отнета възможността да работят с деца- те нямат педиатри?"
"Според Аргир Аргиров нямало нарушение, но това било лично мнение. Да, но ти си държавен служител на на ръководна позиция".
"Корупцията убива и тя е в основата на смъртта на моето дете."
Майката на малкия Ангел отправи само един въпрос: "Защо си продадоха къщата в нашето село и изчезнаха ако не са виновни? Покрихте се като мишки, отбеляза още тя.
