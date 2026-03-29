Автор: Георги Кирилов 10:37 / 29.03.2026

В неделя сутринта автобус от градския транспорт на Пловдив е блъснал дърво със страничното си огледало на ул. "Капитан Райчо“, в близост до аптека "Софармаси“.



Шофьорът е спрял, слязъл от автобуса, взел огледалото и е продължил по маршрута си, съобщиха читатели на Plovdiv24.bg.



Според очевидци, случката е станала в ранните часове на деня, когато движението е по-спокойно. Няма постардали от инцидента.



Причината за инцидента вероятно се крие в тесния характер на улицата, която е предизвикателство за големи автобуси.



Именно поради това по тази отсечка преминават в по-малки автобуси тип "щъркели“, обслужващи линии 93 и 9, които са по-маневрени в ограничените пространства на града.