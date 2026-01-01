ЗАРЕЖДАНЕ...
|Атанас Кунчев, кмет на "Южен": Предстои пълна реконструкция на двете най-натоварени улици и не само
Истината е, че проблеми създава не само този проект. Кметът откроява още два изключително важни казуса – пътната инфраструктура и липсата на места в детските заведения.
"Направихме няколко паркинга, преасфалтирахме няколко улици, но това са възможностите на бюджета. Нашият бюджет не е огромен, да, беше подсилен от Общинския съвет с още 500 000 лева. Ние освен, че сме най-големият район, имахме и най-големия бюджет“ – сподели Кунчев.
Проектът за бюджет за 2026 г. е в размер на 18 милиона евро, за да може да се отговори на очакванията на хората. С тези пари се предвижда да се направят няколко улици – продължението на "Македония“, "Скопие“, пет паркинга, ул. "Димо Хаджидимов“ в "Остромила“. Но колкото и да са кални улиците, по-важната тема е да има къде младите семейства да оставят децата си в ясла или градина, отбелязва кметът. В тази връзка споделя, че е притеснен дали ще се намери финансиране за довършването на детската ясла срещу басейн "Нептун“.
Обнадеждаваща новина е, че приключва строежът на ДГ "Светлина“ на ул. "Константин Геров“ и се очаква през пролетта там да бъдат настанени децата. След откриването й единствената подблокова забавачка в района остава ДГ "Осми март“, но и за там се мислят варианти за препозициониране. Кунчев сподели, че започва проектиране и на нова сграда в ДГ "Ралица“ в кв. "Коматево“ и така ще се разширят и детската градина, и яслата.
Когато Атанас Кунчев е застъпил в мандата, в "Южен“ е имало няколко свободни общински терени. Кметът е предприел мерки да не строи върху тях и в момента за някои от имотите се прави промяна на предназначението от жилищно строителство в зелени площи или детска градина. Добрата новина от отиващата си година е, че процедурата за новия парк в "Коматево“ е в напреднала фаза и в бюджета за 2026 г. кметът планира да задели пари за проектиране на първия етап.
Районният кмет със задоволство споделя, че всичко планирано за годината не само е свършено, а е направено дори повече. Като пример посочва работата по "Лозарска“ 73, където се премахва калното петно и се прави паркинг.
Единственото нещо, забавено във времето е проектирането на развръзките на пробива под централна гара.
"Там нещата са много динамични, постоянно се променят. Имаше въпросителна относно една сграда – дали ще остане, дали ще може да я съборим, докато излезе пробивът“ – сподели в интервюто кметът. В крайна сметка е взето решение да не се чака БДЖ да прехвърли имота, а общината да го купи. Премахването на сградата ще даде възможност да се направи десен ръкав за вливане в пробива.
Нерешен казус остава ул. "Даме Груев“ не само заради пътната извивка до читалището. Самата улица продължава да се води в строеж и строителят не я е предал на общината. Причината е, че трябва да се направят дребни корекции пред т. нар. английски дворове.
"Там трябва да се повдигне самият тротоар, за да не се разрушават дворовете, тъй като хората не искат да им се разрушават. И с право – и аз да съм, и аз няма да искам. Там трябва да се повдигне тротоара и да се сложат едни парапети за обезопасяване на тротоара“ – обясни Кунчев какъв е проблемът.
Кметът се надява догодина да започне работа по продължението на "Македония“, за което има издадено разрешение за строеж. Обектът е включен в програмата и е предаден на МРРБ за споразумение за финансиране. Съществуващото локално платно обаче засега няма да се превръща в пълноценно улично трасе, за да не се секат хубавите чинари и липи в пешеходната алея.
Предстои пълна реконструкция на двете най-натоварени улици в старата част на района – "Скопие“ и "Кукуш“. Паветата ще бъдат поставени в парк "Коматево“, за да се създаде уютна паркова среда.
"Навсякъде, където правя междублокови пространства, ако сте забелязали – и по цялата "Вапцаров“, и на "Даме Груев“, и на "Кичево“ – винаги гледам да сложа павенца някъде. Дали полукръгче, дали ще е в някаква друга форма – задължително слагам павета, за да може в крайна сметка те да си останат в нашия град и да се виждат като акцент“ – отбеляза в интервюто Кунчев.
Районният кмет е категоричен, че стадион "Тодор Диев“ трябва да бъде запазен, въпреки, че след завършването на пробива под гарата за посетителите ще е истинско предизвикателство паркирането в района на комплекса.
"Стадион "Тодор Диев“ е част от историята на района и някак си не може съзнателно да я пренебрегнеш тази част или да я изтриеш. Ние не трябва да трием историята си, а трябва да я почитаме, да я уважаваме и да я помним“ – смята кметът.
Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!
