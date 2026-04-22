В коалицията Продължаваме промяната-Демократична България се появи напрежение след изборните резултати и преразпределението на мандатите в Пловдивския избирателен район. Поводът е възможността двама от кандидатите - Манол Пейков и Чило Попов, да не влязат едновременно в следващото Народно събрание, въпреки сериозния брой преференции, които са получили. Според данните от преференциалното гласуване в Пловдив, вторият в листата Манол Пейков събира 2232 гласа, докато осмият в подреждането Чило Попов получава 2803 преференции. Водачът на листата Асен Василев получава 5126 преференции. Ключовият въпрос, който поражда политическите спекулации, е от кой многомандатен район ще влезе Асен Василев – Пловдив или Хасково. Ако той избере да представлява Пловдив, това би могло да остави Манол Пейков извън парламента.

По темата Асен Василев публикува позиция, в която коментира напрежението и поставя акцент върху липсата на предварителни договорки между партньорите в коалицията.

"С изумление и малко тъга наблюдавам бурята в чаша вода по повод Манол Пейков“, посочва Василев и подчертава, че гражданската активност чрез преференции е положителен знак за коалицията.

Той уточнява, че личният му резултат в Пловдив е 5126 преференции – повече от сбора на двама от кандидатите на "Демократична България“. Според него това е аргумент да влезе от района, в който е получил по-голяма подкрепа.

В същото време Василев заявява, че ако партньорите от "Да България“ и ДСБ се обединят около мнението той да влезе от Хасково, ще се съобрази с това решение.

Той подчертава, че коалицията трябва да остане фокусирана върху разширяване на подкрепата, а не върху вътрешни конфликти и "апаратни игри“.