|Аптеки в Пловдив вдигат цените, ето защо
На база обобщените данни в някои обекти се отчита от 6 до 10% повишаване на цените, но това е свързано с увеличението на цените от доставчиците.
"За последната седмица в областта не е регистриран случай на фалшиви евробанкноти. Полицията и жандармерията продължават да оказват активно съдействие, като поддържат засилено присъствие в пощенските станции, което намалява риска от измами и гарантира спокойствие за гражданите“, коментира заместник-директорът на ОДМВР – Пловдив комисар Пламен Иванов.
Още новини от Новини от Пловдив:
Бъдещето на сградата на БНБ и напредъкът по Античния форум във фо...
16:42 / 01.02.2026
Как се крадеше от Панаира в Пловдив?
15:44 / 01.02.2026
Пловдив почете паметта на жертвите на комунистическия режим
15:02 / 01.02.2026
Очевидец за катастрофата с джип в ресторант в "Тракия": Едва не м...
16:09 / 01.02.2026
Почина уважаван пловдивски съдия
14:27 / 01.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в за...
13:33 / 01.02.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
