Аптеки в Пловдив вдигат цените, ето защо

© Началникът на териториалното поделение на Комисията за защита на потребителите за Пловдив Димитър Илиев съобщи, че през отминаващата седмица са извършвани целеви проверки в аптеките за цените на лекарствените продукти, хранителните добавки и козметиката.



На база обобщените данни в някои обекти се отчита от 6 до 10% повишаване на цените, но това е свързано с увеличението на цените от доставчиците.



"За последната седмица в областта не е регистриран случай на фалшиви евробанкноти. Полицията и жандармерията продължават да оказват активно съдействие, като поддържат засилено присъствие в пощенските станции, което намалява риска от измами и гарантира спокойствие за гражданите“, коментира заместник-директорът на ОДМВР – Пловдив комисар Пламен Иванов.