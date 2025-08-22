ИЗПРАТИ НОВИНА
Адвокатът на обвинения за смъртта на Димитрина от Първомай: Ивелин Цветанов не е истинският убиец
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:55Коментари (0)1073
© Plovdiv24.bg
Няма реални доказателства, че арестуваният Ивелин Цветанов е истинският убиец на Димитрина Грозева от Първомай. Това заяви неговият защитник - адвокат Стоян Янков, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

В време на делото в Окръжния съд, на което се гледа мярката за задържането му под стража обвиненият заяви, че е поддържал казаното пред разследващите полицаи. Пред съдията той обясни:

От момента, когато бях задържан, поисках адвокат и телефонно обаждане - не получих. Когато повдигнах темата, полицаите ми казаха да внимавам, защото ще ми се случи нещо. Заплашиха ме с изнасилване, казаха: Ще ви се случат неща, които да не описвам сега. Притеснявам се и сега. Полицаите забелязвам, че се държат различно с мен, един ме нарече "звезда". Моля, да не е най-тежката мярка. Аз съм студент, предстои ми участие в републиканско първенство. Надявам се да мога да продължа със заниманията си.

Според неговия защитник адвокат Янков е недопустимо блюстителите на реда да не зачитат законите и да не са му позволили адвокат по време на разпитите, както и телефонно обаждане.

Той отказа да каже пред медиите какво е говорил с клиента си на четири очи. По отношение на разказа на дъщерята на убитата адвокатът заяви, че това е възприятие по случая.

Според него Ивелин Цветанов не е извършителят на убийството, както и че не е направил самопризнания, че е бил в къщата в нощта на убийството. Той коментира, че не знае дали клиентът му е бил заснет и зададе въпроси дали действително е бил там или това са други твърдения.

Повече подробности вижте в прикаченото видео.



