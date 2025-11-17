ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокатът на Георги: Той не е знаменитост
В залата днес продължава разпита на Дебора Михайлова, както и още няколко други призовани свидетели. Според защитата на Георгиев разпитът на Дебора не ги изненадва до момента.
“Здравословното му състояние все още да не е добро с оглед на операциите.", допълни той.
Адвокатът отново подчерта, че Георги е задържан заради заканите за убийство .
“Това не е теза, това е факт. Георги никога не е бил задържан за нарязването".
Малко преди заседанието Стефчо Автографа се опита да вземе подпис от подсъдимия Георгиев, но това не се случи.
“Не мисля, че Георги се възприема като знаменитост", отговори лаконично защитникът му.
