Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане

© Във връзка с материала на Plovdiv24.bg "Вдигаме или не вдигаме ръка на пешеходните пътеки, говори полицейски инспектор от Пловдив" с медията ни се свърза адвокат Стоян Мемцов, който поиска да каже следното:



"Уважаема редакция,



Във въпросната статия е отразено интервю с инспектор Симидчиев от 5 РУ на ОДМВР Пловдив, в което същият разяснява (според статията) "новите правила за пресичане на пешеходна пътека". Така инсп. Симидчиев обяснява, че промените в (по думите на инспектора) Закона за пътното движение задължавали пешеходците преди да пресекат на пешеходна пътека, да вдигнат ръка, като по този начин сигнализират на водачите на МПС намерението си да пресекат, да се огледат наляво, надясно, после пак наляво (!!!), след което да предприемат пресичане.



Пиша Ви настоящото писмо, за да Ви обърна внимание на фрапантни неточности и невярна информация, изложена от инсп. Симидчиев в посоченото интервю. Дори да се абстрахираме от некоректното посочване от страна на инспектора на закона, регулиращ правилата за движение по пътищата (инспекторът сочи Закон за пътното движение, какъвто у нас няма; правилното наименование е Закон за движение по пътищата), то изложените от него твърдения за промени на правилата за пресичане на пешеходна пътека не отговарят на истината.



На първо място, актуалните задължения на пешеходеца при пресичане на пътното платно на пешеходна пътека са уредени в чл. 113, ал. 1 от ЗДвП и са следните:



1. преди да навлезе на платното за движение, да спре, да се огледа наляво и надясно и да се съобрази с приближаващите се пътни превозни средства;



2. да не удължава ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спира без необходимост на платното за движение;



3. да спазва сигналите на регулировчика и светлинните сигнали;



4. да не преминава през ограждения;



5. да не използва мобилен телефон или друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващи вниманието му;



6. да пропусне приближаващите релсови превозни средства.



Тази законова норма не предвижда каквото и да било задължение за пешеходеца да вдига ръка, нито да се оглежда повече от веднъж наляво и надясно (според инсп. Симидчиев пешеходецът трябвало да се огледа наляво, надясно и после пак наляво).



Във връзка с горното следва да се отбележи, че според чл. 32, ал. 1 от ЗДвП преди да навлязат на платното за движение, пешеходците могат да сигнализират за намерението си чрез подаване на сигнал с ръка - лява или дясна ръка, изпъната нагоре или напречно на пътя. Това обаче е правна възможност, а не задължение (използван е глаголът "могат"). Важно е да се посочи също така, че цитираната норма не е нова, а съществува още от приемането на ЗДвП през 1999 г.



Ето защо вдигането на ръка от страна на пешеходеца преди пресичане на пешеходна пътека не е въведено като негово задължение. Същото обаче има отношение към задължението на водачите на МПС да спрат на пешеходна пътека и да пропуснат пешеходците. Така чл. 119, ал. 1 от ЗДвП предвижда задължение за водач на МПС при приближаване към пешеходна пътека да пропусне сигнализиращите, че ще пресичат платното за движение на пешеходната пътека съгласно чл. 32, ал. 1 (т.е. на тези, които са подали сигнал с ръка), стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре. Т.е. водачът на МПС е длъжен да спре и да пропусне пешеходците на пешеходна пътека в три самостоятелни случая:



1. Ако пешеходецът сигнализира с ръка, че има намерение да пресича.



2. Ако пешеходецът е вече стъпил на пешеходната пътека.



3. Ако пешеходецът вече преминава по пешеходната пътека.



Т.е., дори и пешеходецът да не е вдигнал ръката си като сигнал, че ще пресича, от момента, в който той стъпи на пешеходната пътека или вече преминава по същата, за водачите на МПС възниква задължението да го пропуснат, като намалят скоростта или спрат.



За съжаление изложеното от инсп. Симидчиев в даденото пред Вашата медия интервю внушава на обществеността, че преди пресичане на пешеходна пътека пешеходецът е длъжен да подаде сигнал с ръка за намерението си да пресича (което е невярно), както и че само в такъв случай водачите на МПС са длъжни да пропуснат пешеходеца (което също е невярно).



Такова непознаване на правилата за движение по пътищата от служител на МВР е изключително притеснително. Но далеч по-притеснително, а и изключително безотговорно и опасно, е публичното изнасяне от страна на служители на МВР на неистинска информация за правилата за движение, които всички ние трябва да спазваме.



Защото и без това масово шофьорите у нас не дават предимство на пешеходците, а чрез подобни интервюта едва ли не се обяснява, че докато пешеходецът на си вдигне ръката, не е необходимо водачите на МПС да спират на пешеходна пътека, дори ако пешеходецът вече е стъпил на същата.



Следва да се отбележи, че към момента на писането на това писмо въпросната статия има над 24 хил. преглеждания. По този начин, при масово безкритично приемане от страна на прочелите статията на изложената от инсп. Симидчиев информация, е налице опасност от настъпване на множество конфликти между пешеходците и шофьорите по нашите пътища по въпроса кой и при какви условия е с предимство на пешеходна пътека.



Впрочем именно на Вашата интернет страница вече беше публикувана статия (от 14.11.2025 г.), свързана с подобен конфликт, в която автоинструктор (!!!) обяснява на пешеходец, че не може да пресича пешеходната пътека без преди това да е вдигнал ръка.



Считам, че е необходимо Вашите читатели и обществеността като цяло да бъдат информирани за несъстоятелността и заблуждаващия характер на изнесената от инсп. Симидчиев във въпросната статия информация".