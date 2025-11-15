ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Вдигаме или не вдигаме ръка на пешеходните пътеки, говори полицейски инспектор от Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:28Коментари (8)6079
©
Димитър Симидчиев от Пето районно в Пловдив застана пред камерата на Plovdiv24.bg, за да разясни новите правила за пресичане на пешеходна пътека - дали трябва или не трябва да вдигане ръка, за да сигнализираше шофьорите. Ето какво разсяни той:

Относно новите изменения в Закона за движение по пътищата трябва да се каже, че: Да, при пресичане на пешеходна пътека се подава сигнал с дясната ръка, като се вдига високо, след което се отглеждаме вляво, вдясно, пак вляво и пресичаме на пешеходната пътека. Този сигнал е с цел по-голяма забележимост от идващите водачи на превозни средства, за да мога да имат нужната реакция, за да спрат.

Доста от пешеходците тръгват да пресичат, без да подават този сигнал с ръка, така, гледайки в старото правило, че когато стъпне на пътното платно, водачът е длъжен да спре. Притеснявате ли се, че може да станат непредвидени инциденти?

От служителите на Пето районно управление в Пловдив ежедневно се провеждат различни проверки, провеждат се различни беседи с граждани и преминаващи през пешеходните пътеки, за да обясним точно това нещо, че вече е въведено и трябва да се спазва.

Не мога да кажа, че не се притеснявам. По-скоро това е положителна на част с вдигането на ръката, защото все пак, както казах, за изостря се вниманието на водача.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
В Германия само да доближиш пешеходна пътека, колите спират от далече, тука ще подваш сигнали, скоро ще направят колите и по тротоарите да се движат
преди 19 мин.
0
 
 
В допълнение , България е туристическа дестинация, задължително всеки турист преди да я посети , курс за пешеходци, защото според родните неграмотници и инструктори, нашия закон съществено се различава от международните. Ми представете си, Тръмп тръгне да пресича и го блъсне кола , защото не е вдигнал ръка :) Упс грешен пример , той ходи винаги с вдигната ръка.
+2
 
 
дрогарьо старшинка я пак се отвори закона и прочети чл.32 -пешеходците могат да подадат сигнал с ръка.Това значи че ако искат ще подадат ако искат не.Я обясни на жена ти дето е награбила 2 пълни чанти от Кауфланд как ще ги хвърли на земята и ще почне да маха с ръчичка.Докога разни полицайчета ще ни лъжат какво пише в закона-ами целия закон го име в интернет и всеки който иска може да си прочете а за полицайчетата нещастни е задължително.Същото е със зимните гуми-ами не са задължителни пак в същия закон си го пише.Ама кой да чете-излиза драшна говори страшно и хората се вързват.
+1
 
 
Докога ще се говорят глупости, за да се измести фокуса от основния проблем. Може би трябва бяло знаме да носим за да минем пешеходна пътека. Нека всички да бъдем отговорни към движението и пресичането по пътищата.
+2
 
 
ПЪЛНА про стащина да вдигаш ръка, никъде в ЕС няма такова нещо
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски адвокат: Все едно тези повече от 20 години не съществу...
08:16 / 15.11.2025
За 380 000 лева правят важни ремонти в пловдивски район
07:45 / 15.11.2025
Пловдивчани слагат хачкар в Стария град
07:05 / 15.11.2025
"Нощ на театрите" в Пловдив
07:00 / 15.11.2025
Ограничават движението на кръстовище в Пловдив
06:20 / 15.11.2025
Първият полет от Братислава пристига днес на пловдивското летище
06:00 / 15.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
11:23 / 14.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бюджет 2026
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: