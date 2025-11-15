ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вдигаме или не вдигаме ръка на пешеходните пътеки, говори полицейски инспектор от Пловдив
Относно новите изменения в Закона за движение по пътищата трябва да се каже, че: Да, при пресичане на пешеходна пътека се подава сигнал с дясната ръка, като се вдига високо, след което се отглеждаме вляво, вдясно, пак вляво и пресичаме на пешеходната пътека. Този сигнал е с цел по-голяма забележимост от идващите водачи на превозни средства, за да мога да имат нужната реакция, за да спрат.
Доста от пешеходците тръгват да пресичат, без да подават този сигнал с ръка, така, гледайки в старото правило, че когато стъпне на пътното платно, водачът е длъжен да спре. Притеснявате ли се, че може да станат непредвидени инциденти?
От служителите на Пето районно управление в Пловдив ежедневно се провеждат различни проверки, провеждат се различни беседи с граждани и преминаващи през пешеходните пътеки, за да обясним точно това нещо, че вече е въведено и трябва да се спазва.
Не мога да кажа, че не се притеснявам. По-скоро това е положителна на част с вдигането на ръката, защото все пак, както казах, за изостря се вниманието на водача.
