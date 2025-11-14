ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 100 лева. Мярката цели да намали инцидентите, причинени от невнимание при пресичане, особено в натоварени градски зони.
Вчера в социалната мрежа Фейсбук се завъртя интересно видео именно по тази тема. На него автоинструктор обяснява на пешеходец как трябва да пресича. Предаваме монолога едно към едно:
"Знаеш ли ги новите правила за пресичане? Заставаш пред пешеходната пътека, вдигаш ръка и тогава, не да вървиш като шматка, разбра ли ме? Гледай си правилата".
Какво казва законът:
При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:
- преди да навлязат на платното за движение, да спрат, да се огледат наляво и надясно и да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;
- да не използват мобилен телефон или друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващи вниманието им;
- да пропуснат приближаващите релсови превозни средства.
- На пешеходците е забранено:
- да се движат в тунели и по мостове, когато няма изградени тротоари;
- да пресичат платното за движение непосредствено зад или пред спрял на спирка от редовните линии за обществен превоз на пътници автобус, трамвай или тролейбус.
На кръстовища в населено място пешеходни пътеки са и продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение, когато то е с не повече от две пътни ленти, от които не повече от една във всяка посока.
