Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:23
© Фейсбук
С последните промени в Закона за движението по пътищата беше въведена нова глоба за пешеходци в България. От 7 септември 2025 г. е забранено пресичането на пешеходна пътека с мобилен телефон или друго електронно устройство в ръка.

Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 100 лева. Мярката цели да намали инцидентите, причинени от невнимание при пресичане, особено в натоварени градски зони.

Вчера в социалната мрежа Фейсбук се завъртя интересно видео именно по тази тема. На него автоинструктор обяснява на пешеходец как трябва да пресича. Предаваме монолога едно към едно:

"Знаеш ли ги новите правила за пресичане? Заставаш пред пешеходната пътека, вдигаш ръка и тогава, не да вървиш като шматка, разбра ли ме? Гледай си правилата".

Какво казва законът:

При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:

- преди да навлязат на платното за движение, да спрат, да се огледат наляво и надясно и да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;

- да не използват мобилен телефон или друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващи вниманието им;

- да пропуснат приближаващите релсови превозни средства.

- На пешеходците е забранено:

- да се движат в тунели и по мостове, когато няма изградени тротоари;

- да пресичат платното за движение непосредствено зад или пред спрял на спирка от редовните линии за обществен превоз на пътници автобус, трамвай или тролейбус.

На кръстовища в населено място пешеходни пътеки са и продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение, когато то е с не повече от две пътни ленти, от които не повече от една във всяка посока.








