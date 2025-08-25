Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост

© Абитуриентка от пловдивско училище няма да получи диплома за завършено средно образование тази година, тъй като работата й е била анулирана. Квесторите хванали момичето да използва слушалка по време на изпита по "Теория на професията", уточни за Plovdiv24.bg началникът на РУО - Пловдив Иванка Киркова.



До матура днес в Пловдивска област за поправка са допуснати общо 150 ученици. 28 от зрелостниците не са се явили. ДЗИ-2 е задължителен без освобождаване. Той е за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията).



От 26 до 29 август се провежда ДЗИ по желание на ученика - чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език; математика; физика и астрономия; биология и здравно образование; химия и опазване на околната среда; история и цивилизация; география и икономика; предметен цикъл “Философия".



Всеки, който получи оценка слаб (2) на някой от двата задължителни изпита, не получава диплома за средно образование. Зрелостникът може да се явява неограничен брой пъти, до успешното полагане на изпита. По негово желание обаче може да получи удостоверение за завършен гимназиален етап.



Ако получи слаба оценка или ако е пожелал, но не се е явил на допълнителна матура, зрелостникът получава диплома за средно образование. Слабата оценка не се вписва в дипломата.



Оценките от матурата са окончателни и не може да се повишат.