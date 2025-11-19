ЗАРЕЖДАНЕ...
|Правителството отпусна милиони за бонуси за директори на училища и градини
Училищата се определят според образователните резултати за пет поредни години. Те се разпределени в седем групи - четири със средни резултати по български език и литература и три - по математика. Според различните групи, в които попадат училищата, размерът на средствата за един ученик варира от 30 до 90 лева.
Това са допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на учениците в съответните училища.
Съгласно друго правителствено решение 3795 директори на общински образователни институции ще получат допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в работата. От тях 1699 са директори на детски градини, 1958-на училища, 130-на центрове за подкрепа на личностното развитие и 8 са директори на центрове за специална образователна подкрепа.
За целта Министерският съвет отпуска 7 080 784 лева. Възнагражденията се дават всяка година след оценяване на директорите от комисии в регионалните управления на образованието и общините.
