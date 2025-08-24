ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Част от учениците се явяват на поправителен утре
Най-предпочитани предмети за изпитната сесия са английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.
Утре държавни зрелостни изпити по профилиращ предмет се провеждат едновременно по 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.
Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени, поне 30 минути по-рано и да носят документ за самоличност и служебната бележка за допускане до изпита.
Една част от учениците от професионални гимназии и паралелки, които се явяват на изпит по професия, ще защитават дипломен проект, а други ще развиват изпитна тема на професията или ще решават тест по теория на професията.
На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплома за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.
Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 78
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Очевидец за екшъна край морето: Отвориха багажника и мигрантите п...
08:58 / 24.08.2025
Българите обожават олинклузив туризма в Турция, но се готви голям...
08:36 / 24.08.2025
Рибар улови 21-килограмов шаран
08:25 / 24.08.2025
Тревожни данни от МВР за употребата на кокаин сред младите българ...
08:22 / 24.08.2025
Смъртоносно забавление на морето, властите безсилни
22:36 / 23.08.2025
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът и...
21:00 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS