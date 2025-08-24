ИЗПРАТИ НОВИНА
Част от учениците се явяват на поправителен утре
Автор: Петър Дучев 09:14Коментари (0)164
©
В 177 училища ще се проведе утрешната матура по профилиращ предмет, а в 391 – държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Изпитите ще започнат в 8:30 часа, като на тях се очаква да се явят над 3 500 младежи.

Най-предпочитани предмети за изпитната сесия са английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.

Утре държавни зрелостни изпити по профилиращ предмет се провеждат едновременно по 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.

Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени, поне 30 минути по-рано и да носят документ за самоличност и служебната бележка за допускане до изпита.

Една част от учениците от професионални гимназии и паралелки, които се явяват на изпит по професия, ще защитават дипломен проект, а други ще развиват изпитна тема на професията или ще решават тест по теория на професията.

На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплома за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.


