900 човека могат едновременно да карат кънки на ледената пързалка в Пловдив, съобщи представител на фирмата пред репортер на Plovdiv24.bg.



"Всяка година с община Пловдив увеличаваме размера на ледената пързалка, като тази година тя достигна до 3000 кв.метра. Тя е втората по големина в България и втората по големина на Балканския полуостров", уточни още той.



На този етап тя ще работи до 15 януари, но при по-голям интерес може времето й за ползване да бъде удължено.



Представителят бе категоричен, че всяка година се стараят качеството на услугата да бъде по-добро. Спрямо миналогодишната пързалка тази е увеличена с 400 кв.метра.



Заместник-кметът по спорт Николай Бухалов допълни, че пързалката е радост за жителите и гостите на града. Той допълни, че начинаещи и напреднали могат да карат и да се учат рамо до рамо.



Входът е 22 лева, а наемът на кънки 6 лв.



