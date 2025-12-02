ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|900 души могат да карат кънки едновременно в Пловдив
"Всяка година с община Пловдив увеличаваме размера на ледената пързалка, като тази година тя достигна до 3000 кв.метра. Тя е втората по големина в България и втората по големина на Балканския полуостров", уточни още той.
На този етап тя ще работи до 15 януари, но при по-голям интерес може времето й за ползване да бъде удължено.
Представителят бе категоричен, че всяка година се стараят качеството на услугата да бъде по-добро. Спрямо миналогодишната пързалка тази е увеличена с 400 кв.метра.
Заместник-кметът по спорт Николай Бухалов допълни, че пързалката е радост за жителите и гостите на града. Той допълни, че начинаещи и напреднали могат да карат и да се учат рамо до рамо.
Входът е 22 лева, а наемът на кънки 6 лв.
Повече можете да видите във видеото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 57
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Общината: Пловдив е готов за зимата
12:38 / 02.12.2025
Депутати поискаха махане на мантинелите от Околовръстното на Плов...
13:00 / 02.12.2025
"Възраждане": Нов протест в Пловдив на 4 декември
12:14 / 02.12.2025
Адвокат: Около 30 000 души имаше на протеста в Пловдив
12:01 / 02.12.2025
Ледената пързалка в центъра на Пловдив вече работи
11:39 / 02.12.2025
Журналист за протеста в Пловдив: Толкова много хора досега не бях...
11:21 / 02.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS