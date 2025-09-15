3316 първокласници тръгват днес на училище в Пловдив

© 3316 първокласници ще прекрачат училищния праг в Пловдив днес на първия учебен ден.



Общият брой на обхванатите в системата на средното образование деца и ученици в детските градини и училищата в града е 55 564



От тях:



в детските градини ( общински, държавни и частни) -11 253 деца;



в групите за предучилищно образование към училищата – 455 деца;



в училищата ( общински, държавни и частни) – 43 856 ученици.



В първия учебен ден кметът на Пловдив Костадин Димитров от 10.00 часа ще присъства на откриването на новата учебна година в СУ "Пейо К. Яворов“.



Заместник-кметът "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков в 9.00 часа ще бъде гост на празника в ОУ "Димитър Талев“, а от 10.00 часа ще присъства на откриването на учебната година в ОУ "Райна Княгиня“.



Заместник-кметът по култура, архелогия и туризъм Пламен Панов от 9.00 часа ще е гост на старта на новата 2025/2026-та година в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства.