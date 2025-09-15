ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|3316 първокласници тръгват днес на училище в Пловдив
Общият брой на обхванатите в системата на средното образование деца и ученици в детските градини и училищата в града е 55 564
От тях:
в детските градини ( общински, държавни и частни) -11 253 деца;
в групите за предучилищно образование към училищата – 455 деца;
в училищата ( общински, държавни и частни) – 43 856 ученици.
В първия учебен ден кметът на Пловдив Костадин Димитров от 10.00 часа ще присъства на откриването на новата учебна година в СУ "Пейо К. Яворов“.
Заместник-кметът "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков в 9.00 часа ще бъде гост на празника в ОУ "Димитър Талев“, а от 10.00 часа ще присъства на откриването на учебната година в ОУ "Райна Княгиня“.
Заместник-кметът по култура, архелогия и туризъм Пламен Панов от 9.00 часа ще е гост на старта на новата 2025/2026-та година в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 742
|предишна страница [ 1/124 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Променят маршрут на автобус в Пловдив
06:15 / 15.09.2025
Родители се събират пред Хуманитарната днес
05:00 / 15.09.2025
Проблем с кофите за разделно събиране в центъра на Пловдив
17:45 / 14.09.2025
Улици в Пловдив под блокада заради хаос с паркирането
17:18 / 14.09.2025
"Тракия" бе домакин на най-големия урок по пътна безопасност в Пл...
16:47 / 14.09.2025
Сигнал до кмета на "Южен": Парковете и улиците са в окаяно състоя...
16:32 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS