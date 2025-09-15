ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
3316 първокласници тръгват днес на училище в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:00Коментари (0)262
©
3316 първокласници ще прекрачат училищния праг в Пловдив днес на първия учебен ден.

Общият брой на обхванатите в системата на средното образование деца и ученици в детските градини и училищата в града е 55 564

От тях:

в детските градини ( общински, държавни и частни) -11 253 деца;

в групите за предучилищно образование към училищата – 455 деца;

в училищата ( общински, държавни и частни) – 43 856 ученици.

В първия учебен ден кметът на Пловдив Костадин Димитров от 10.00 часа ще присъства на откриването на новата учебна година в СУ "Пейо К. Яворов“.

Заместник-кметът "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков в 9.00 часа ще бъде гост на празника в ОУ "Димитър Талев“, а от 10.00 часа ще присъства на откриването на учебната година в ОУ "Райна Княгиня“.

Заместник-кметът по култура, архелогия и туризъм Пламен Панов от 9.00 часа ще е гост на старта на новата 2025/2026-та година в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства.


Още по темата: общо новини по темата: 742
15.09.2025 Министър Вълчев открива учебната година в "Столипиново"
14.09.2025 Текат проверки на училищните автобуси
13.09.2025 Среден букет по 50 лв., цветя в кошница по 100: Първият учебен ден става невъзможен лукс
13.09.2025 Министър Красимир Вълчев идва в "Столипиново" за 15 септември
12.09.2025 Над 3300 първокласници тръгват на училище в Пловдив
12.09.2025 Учебните заведения в Асеновград са готови да посрещнат своите възпитаници
предишна страница [ 1/124 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Променят маршрут на автобус в Пловдив
06:15 / 15.09.2025
Родители се събират пред Хуманитарната днес
05:00 / 15.09.2025
Проблем с кофите за разделно събиране в центъра на Пловдив
17:45 / 14.09.2025
Улици в Пловдив под блокада заради хаос с паркирането
17:18 / 14.09.2025
"Тракия" бе домакин на най-големия урок по пътна безопасност в Пл...
16:47 / 14.09.2025
Сигнал до кмета на "Южен": Парковете и улиците са в окаяно състоя...
16:32 / 14.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първият учебен ден
Други спортове
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: