ОП "Организация и контрол на транспорта“ (ОКТ) започва тестово настройване на електронните информационни табла по спирките на градския транспорт в Пловдив, съобщи за Plovdiv24.bg заместник-кметът по транспорт Николай Душков.

В следващите дни на около 200 табла ще се визуализира текстово съобщение, придружено от технически код. Това е част от процеса по тестване и настройка на системата.

Към момента таблата преминават през диагностика и пренастройка. В този период гражданите могат да забележат тестови съобщения, непълна информация или нестандартно поведение на дисплеите.

Възможно е част от таблата временно да показват некоректно време – например при настройка на часовата зона на GMT вместо местното време (EET/EEST), като тези несъответствия ще бъдат отстранени.

Целта на дейностите е електронните табла по спирките, монтирани преди десетина години, да дават на пътниците адекватна информация, базирана на GPS данните за движението на автобусите, допълват от общинската администрация.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че системата за управление на градския транспорт, реализирана по големия транспортен проект на Пловдив, започна да функционира преди точно 10 (десет) години - на първи април 2016 година.