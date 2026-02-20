Жени в Украйна разказват за преживяното насилие от руските войници

© БГНЕС Украински власти и хуманитарни организации съобщават, че стотици жени и момичета са били подложени на сексуално насилие от руски военнослужещи по време на почти четири години пълномащабна война, като защитниците предупреждават, че реалният брой вероятно е много по-висок.



Оцелелите разказват, че са били изнасилвани, принуждавани към сексуално робство и живеят с трайни травми, включително бременности в резултат на нападенията.



Свидетелства и трудности при доказване



The New York Times разговаря с повече от дузина жени, като повечето са поискали анонимност, за да защитят своята безопасност.



Макар твърденията да не могат да бъдат независимо проверени, наказателни жалби, медицински документи и консултации с правозащитни организации потвърждават много от детайлите.



Кремъл е отхвърлил много от тези съобщения като неоснователни и е отказал коментар.



Сексуалното насилие остава до голяма степен скрита травма в Украйна.



Много жени избягват да съобщават за нападенията поради стигма, страх, болезнени спомени или продължаващото присъствие на руски сили, което ограничава достъпа до правосъдие.



Въпреки това някои оцелели, насърчени от правозащитни организации или решени да разкрият злоупотребите, са излезли публично, за да споделят своите истории.



Преживяванията на оцелелите подчертават изключителната жестокост, на която са били подложени:



Леся, 53-годишен икономист близо до Киев, е била изнасилена, докато руски войници са стреляли по съпруга ѝ, който е починал два дни по-късно въпреки опитите ѝ да потърси медицинска помощ.



Травмата от смъртта му е засенчила собственото ѝ преживяване, а домът и вещите ѝ са били белязани с руски военни символи.



Светлана, на 31 години, е била нападната от войници със съдействието на своя партньор, симпатизиращ на Русия.



По-късно е разбрала, че е бременна в резултат на нападението, и е родила син.



В момента получава психологическа подкрепа, докато отглежда децата си и се бори със сложни чувства към бебето, родено от травмата.



Татяна, 53-годишна, е протестирала срещу руската окупация в Бердянск, увивайки се в украинско знаме и изразявайки публично позицията си.



Тя е била задържана, измъчвана и сексуално насилвана в продължение на седмица, преди да бъде принудена да запише изявление под натиск за социалните мрежи.



Сега в Запорожие тя ръководи благотворителна организация за вътрешно разселени лица и свидетелства международно за злоупотребите по време на руската окупация.



Мария, адвокат в Херсон, е била обвинена, че представлява заплаха за руската сигурност, арестувана и принудена към сексуално подчинение на войници.



Тя е преживяла тежки нападения и е успяла да избяга през минни полета, за да достигне контролирана от Украйна територия. Сега участва в мрежа за подкрепа на оцелели от сексуално насилие по време на война.



Сексуалното насилие като оръжие на войната



Тези разкази разкриват модел на целенасочено сексуално насилие, използвано като оръжие на войната.



Макар смелостта на оцелелите да е насочила внимание към тези жестокости, правозащитниците подчертават, че много случаи остават нерегистрирани и че постигането на справедливост остава трудно при продължаващата окупация.