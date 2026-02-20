ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Жени в Украйна разказват за преживяното насилие от руските войници
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:47Коментари (0)613
© БГНЕС
Украински власти и хуманитарни организации съобщават, че стотици жени и момичета са били подложени на сексуално насилие от руски военнослужещи по време на почти четири години пълномащабна война, като защитниците предупреждават, че реалният брой вероятно е много по-висок.

Оцелелите разказват, че са били изнасилвани, принуждавани към сексуално робство и живеят с трайни травми, включително бременности в резултат на нападенията.

Свидетелства и трудности при доказване

The New York Times разговаря с повече от дузина жени, като повечето са поискали анонимност, за да защитят своята безопасност.

Макар твърденията да не могат да бъдат независимо проверени, наказателни жалби, медицински документи и консултации с правозащитни организации потвърждават много от детайлите.

Кремъл е отхвърлил много от тези съобщения като неоснователни и е отказал коментар.

Сексуалното насилие остава до голяма степен скрита травма в Украйна.

Много жени избягват да съобщават за нападенията поради стигма, страх, болезнени спомени или продължаващото присъствие на руски сили, което ограничава достъпа до правосъдие.

Въпреки това някои оцелели, насърчени от правозащитни организации или решени да разкрият злоупотребите, са излезли публично, за да споделят своите истории.

Преживяванията на оцелелите подчертават изключителната жестокост, на която са били подложени:

Леся, 53-годишен икономист близо до Киев, е била изнасилена, докато руски войници са стреляли по съпруга ѝ, който е починал два дни по-късно въпреки опитите ѝ да потърси медицинска помощ.

Травмата от смъртта му е засенчила собственото ѝ преживяване, а домът и вещите ѝ са били белязани с руски военни символи.

Светлана, на 31 години, е била нападната от войници със съдействието на своя партньор, симпатизиращ на Русия.

По-късно е разбрала, че е бременна в резултат на нападението, и е родила син.

В момента получава психологическа подкрепа, докато отглежда децата си и се бори със сложни чувства към бебето, родено от травмата.

Татяна, 53-годишна, е протестирала срещу руската окупация в Бердянск, увивайки се в украинско знаме и изразявайки публично позицията си.

Тя е била задържана, измъчвана и сексуално насилвана в продължение на седмица, преди да бъде принудена да запише изявление под натиск за социалните мрежи.

Сега в Запорожие тя ръководи благотворителна организация за вътрешно разселени лица и свидетелства международно за злоупотребите по време на руската окупация.

Мария, адвокат в Херсон, е била обвинена, че представлява заплаха за руската сигурност, арестувана и принудена към сексуално подчинение на войници.

Тя е преживяла тежки нападения и е успяла да избяга през минни полета, за да достигне контролирана от Украйна територия. Сега участва в мрежа за подкрепа на оцелели от сексуално насилие по време на война.

Сексуалното насилие като оръжие на войната

Тези разкази разкриват модел на целенасочено сексуално насилие, използвано като оръжие на войната, пише Bulgaria On Air. 

Макар смелостта на оцелелите да е насочила внимание към тези жестокости, правозащитниците подчертават, че много случаи остават нерегистрирани и че постигането на справедливост остава трудно при продължаващата окупация.


Още по темата: общо новини по темата: 4738
13.02.2026 Тръмп: Зеленски трябва да действа, иначе ще пропусне чудесна възможност
01.02.2026 Зеленски: Няма да се съгласим да дадем Донецк и Луганск на Русия
01.02.2026 SpaceX ограни използването на Starlink от Русия
23.01.2026 Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат на 24 януари в Абу Даби
18.01.2026 Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световната политика започват да се сбъдват
17.01.2026 Кадиров публикува видео на сина си Адам след катастрофатае
предишна страница [ 1/790 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Властите в Румъния разкриха схема за трафик на мигранти с българс...
18:55 / 20.02.2026
Върховния съд на САЩ отмени митата на Тръмп
17:23 / 20.02.2026
Принц Андрю е освободен от ареста
22:30 / 19.02.2026
ЕК започна официално разследване срещу "Шейн"
11:52 / 19.02.2026
Една от най-големите вериги в Европа в сектора на хранителните ст...
12:57 / 18.02.2026
Земетресение в Южна Гърция
08:48 / 17.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: