Земетресение с магнитуд 4.3 в Западна Турция

© EMSC Земетресение в Западна Турция е регистрирано днес предиобед от Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



То е на 47 км от град Балъкесир, който е с население около 238 000 души. Земетресението на с магнитуд от 4.3 по скалата на Рихтер при дълбочина 7 км. Трусът е регистрират в 11:26 часа местно време