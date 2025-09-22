ЗАРЕЖДАНЕ...
|Земетресение от 4.5 по Рихтер разтърси още една наша съседка!
Земетресението е регистрирано на 57 км югоизточно от Балъкесир и на 6 км южно от Синдирги в 12:02 часа местно време (съвпада с българското).
