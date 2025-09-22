ИЗПРАТИ НОВИНА
Земетресение от 4.5 по Рихтер разтърси още една наша съседка!
Автор: Николина Александрова 13:00
©
Земетресение с магнитуд 4. 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в Западна Турция. По данни на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) епицентърът на труса е бил на дълбочина 7 км.

Земетресението е регистрирано на 57 км югоизточно от Балъкесир и на 6 км южно от Синдирги в 12:02 часа местно време (съвпада с българското).


Още по темата:
21.09.2025 Български сеизмолог разкри изобилна серия трусове в Турция
08.09.2025 Поредно силно земетресение в Турция
07.09.2025 Силно земетресение удари Турция
18.08.2025 Земетресение с магнитуд 4.3 в Западна Турция
13.08.2025 Отново силно земетресение в Турция
11.08.2025 Потребителите на Android са получили предупреждението на Google 30 секунди преди земетресението в Турция
Още новини от Международни новини:
Земетресение от 5 по Рихтер в съседна на България държава
08:03 / 22.09.2025
Смъртоносна катастрофа в Солун, замесен е българин
22:52 / 21.09.2025
Журналист създава фирма с печалба от милиони, но зад идеята стои ...
11:35 / 21.09.2025
Рекордни цени: Вода за 10,95 евро и пържола за 410 евро на тазгод...
09:23 / 21.09.2025
Доналд Тръмп заплаши Венецуела: Махнете тези чудовища от страната...
08:14 / 21.09.2025
Изпълнителен директор е намерен мъртъв в Москва
23:09 / 20.09.2025

Виж още:
10:13 / 21.09.2025
17:56 / 20.09.2025
