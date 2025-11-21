ИЗПРАТИ НОВИНА
Зеленски: Украйна се изправя пред труден избор
Автор: Борислава Благоева 18:37Коментари (0)251
©
Президентът на Украйна Володимир Зеленски се обърна към украинците като заяви, че сега за Украйна е един от най-трудните моменти в историята и, тъй като тя е изправена пред труден избор, предава Украинския правда.

"Сега е един от най-трудните моменти в нашата история. Сега натискът върху Украйна е един от най-тежките. Сега Украйна може да се изправи пред много труден избор – или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор. Или 28 точки, изключително тежка зима, най-тежката и последващи рискове. Живот без свобода, без достойнство, без справедливост и да вярваме на този, който ни е нападнал вече два пъти. От нас ще очакват отговор“.

Зеленски допълни още в обръщението си, че националният украински интерес трябва да бъде взет под внимание.

"Ние не правим гръмки изявления. Ще работим спокойно с Америка и всички наши партньори. Ще търсим конструктивни решения с нашия основен партньор. Ще излагам аргументи, ще убеждавам, ще предлагам алтернативи, но със сигурност няма да дадем на врага повод да каже, че Украйна не иска мир, че тя пречи на процеса и че Украйна не е готова за дипломация", каза той и обеща, че Украйна ще работи бързо.

Той завърши обръщението си, като обеща да направи всичко, за да се сложи край на войната.

Припомняме, че на 21 ноември американските медии публикуваха целия списък с точките от новия мирен план на САЩ, който беше предаден на Зеленски, от делегация изпратена от Тръмп в Украйна.

Според медиите Зеленски и Тръмп могат да обсъдят плана следващата седмица.

Западните медиите също съобщиха, че в Европа се подготвя собствен проект за мирен план, който може да е с по-справедливи условия за Украйна.

Агенция Reuters, позовавайки се на източници, научи също, че представители на САЩ заплашват Украйна със спиране на доставките на оръжие и разузнавателни данни, за да постигнат съгласието на Киев за мирия план.


