ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Зеленски: Украйна се изправя пред труден избор
"Сега е един от най-трудните моменти в нашата история. Сега натискът върху Украйна е един от най-тежките. Сега Украйна може да се изправи пред много труден избор – или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор. Или 28 точки, изключително тежка зима, най-тежката и последващи рискове. Живот без свобода, без достойнство, без справедливост и да вярваме на този, който ни е нападнал вече два пъти. От нас ще очакват отговор“.
Зеленски допълни още в обръщението си, че националният украински интерес трябва да бъде взет под внимание.
"Ние не правим гръмки изявления. Ще работим спокойно с Америка и всички наши партньори. Ще търсим конструктивни решения с нашия основен партньор. Ще излагам аргументи, ще убеждавам, ще предлагам алтернативи, но със сигурност няма да дадем на врага повод да каже, че Украйна не иска мир, че тя пречи на процеса и че Украйна не е готова за дипломация", каза той и обеща, че Украйна ще работи бързо.
Той завърши обръщението си, като обеща да направи всичко, за да се сложи край на войната.
Припомняме, че на 21 ноември американските медии публикуваха целия списък с точките от новия мирен план на САЩ, който беше предаден на Зеленски, от делегация изпратена от Тръмп в Украйна.
Според медиите Зеленски и Тръмп могат да обсъдят плана следващата седмица.
Западните медиите също съобщиха, че в Европа се подготвя собствен проект за мирен план, който може да е с по-справедливи условия за Украйна.
Агенция Reuters, позовавайки се на източници, научи също, че представители на САЩ заплашват Украйна със спиране на доставките на оръжие и разузнавателни данни, за да постигнат съгласието на Киев за мирия план.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4688
|предишна страница [ 1/782 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Зеленски получи проектоплан на САЩ за прекратяване на войната с Р...
19:34 / 20.11.2025
Великобритания разшири дерогацията за подразделенията на "Лукойл"...
18:59 / 20.11.2025
Еврокомисията с предложение за пенсиите
14:28 / 20.11.2025
Ryanair: Безпрецедентно решение, ще го обжалваме!
09:17 / 19.11.2025
Четиричленно семейство почина в хотел в Истанбул
11:06 / 18.11.2025
Европейският съюз с нови правила за безвизово пътуване
17:08 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS