Въпросите около здравословното състояние на американския президент Доналд Тръмп през последните месеци са обект на засилени медийни дискусии. През юли 2025 г. Белият дом официално обяви, че президентът е диагностициран с хронична венозна недостатъчност след оплаквания от подуване на долните крайници. Това е често срещано състояние при хора над 70 години, при което вените имат затруднения да изпомпват кръвта обратно към сърцето.

Снимки от публични събития през последните месеци показаха видими изменения по външния вид на президента – включително обезцветяване на кожата, струпеи по врата и синини по ръцете. Напрежението около състоянието на държавния глава се засили, след като Белият дом обяви, че той няма да прави публични изяви в рамките на деня, нетипичен ход за политик, известен с активното си присъствие.

Това доведе до спекулации, че Тръмп да е бил приет по спешност в Националния военен медицински център "Уолтър Рийд". В официална позиция Белият дом отрече подобни твърдения, като подчерта, че президентът работи интензивно, информира изданието Mirror.