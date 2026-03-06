ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп: Куба е следващата
В интервю за CNN в петък президентът заяви, че според него администрацията му е близо до свалянето на комунистическото правителство, което управлява Куба, карибския остров на 90 мили от брега на Флорида, от 1959 г.
"Куба ще падне много скоро“, заяви президентът на САЩ който разговаря по телефона с кореспондента на CNN Дана Баш в кратко интервю, целящо да изтъкне военните успехи на САЩ в шестте дни, откакто американски и израелски военни самолети започнаха въздушна кампания, която потопи Близкия изток в хаос и остави Техеран да се бори за избор на нов върховен лидер, след като ранна бомбардировка уби аятолах Али Хаменей, дългогодишния де факто държавен глава на страната.
