© виж галерията Западна Гърция отчита щетите след силните метеорологични условия, характеризиращи се с интензивни валежи, които засегнаха много райони. Свлачища, наводнения. Пътища, превърнали се в бурни потоци, и реки, които са излезли от кортата си, като водите са отнесли всичко по пътя си. Това е картината в голяма част от Западна Гърция, пише Proto Thema.



В същото време, от 112 са изпратени съобщения, предупреждаващи жителите на конкретните райони да ограничат придвижването си, а пожарната служба е призована да се намеси в много случаи, като до вчера сутринта обажданията в Оперативния център са били над 350 за изпомпване на вода, отрязване на дървета и оказване на помощ, заради тежките условия на Йонийските острови и Епир.



Затворени пътища от отнесени материали и паднали дървета съставляват картината на разрухата в Корфу в селището Антиперни. Снимките показват щетите, причинени от проливните дъждове, като екипите на общината работят за отстраняване на проблемите, опитвайки се да отворят пътищата.