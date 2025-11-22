ЗАРЕЖДАНЕ...
|Западна Гърция е опустошена
В същото време, от 112 са изпратени съобщения, предупреждаващи жителите на конкретните райони да ограничат придвижването си, а пожарната служба е призована да се намеси в много случаи, като до вчера сутринта обажданията в Оперативния център са били над 350 за изпомпване на вода, отрязване на дървета и оказване на помощ, заради тежките условия на Йонийските острови и Епир.
Затворени пътища от отнесени материали и паднали дървета съставляват картината на разрухата в Корфу в селището Антиперни. Снимките показват щетите, причинени от проливните дъждове, като екипите на общината работят за отстраняване на проблемите, опитвайки се да отворят пътищата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 14
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Бедствено положение в Западна Гърция
14:41 / 22.11.2025
