На обяд в понеделник, 30 март, Националната метеорологична служба на Гърция издаде извънреден метеорологичен бюлетин с "червен“ предупредителен сигнал за десет области, предава Proto Thema.
Mетеорологична система в западната част на Средиземно море, наречена "Ерминио“ (както е кръстена от Метеорологичната служба на Италия – Група за Централно Средиземноморие), движеща се в югоизточна посока, се очаква да засегне в сряда, 01.04.2026 г., и в четвъртък, 02.04.2026 г., повечето райони на страната с продължителни и интензивни дъждове и бури, както и вероятно с локални градушки.
В сряда, 1 април, в източната част на страната ще духат източни и югоизточни ветрове със сила 8 до 9 (46-54 км/ч), а локално в района на Додеканезите – 10 по Бофор (55-65 км/ч). В сряда в планинските райони на Епир и Македония ще има обилни снеговалежи.
Гърция обяви червен код заради циклона, който ще връхлети и България
