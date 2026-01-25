ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гърция издаде предупреждение
Според наличните прогнозни данни на Националната обсерватория в Атина / Meteo.gr, в понеделник, 26 януари, се очакват силни дъждове и бури в западната част, постепенно в източната част на Стериа, в Южна и Източна Пелопонес, в Евоя, в Централна и Източна Стериа, от преди обед в Крит, в Кикладските острови от обяд в Спорадите, в островите на Северно и Източно Егейско море и в Додеканезите.
Явленията ще бъдат локално интензивни и на места ще бъдат придружени от градушка в островните части на Южното и Източното Егейско море и вероятно в райони на Североизточен Пелопонес и Южна Атика.
Съгласно класификацията на валежите (RPI), която се прилага от метеорологичната служба на Националната обсерватория в Атина, валежите се класифицират в категория 3 (значителни).
