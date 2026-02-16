Силна буря удари Истанбул

© Буря продължава да засяга периодично районите Авджълар, Бейликдюзю, Бююкчекмедже и Есенюрт в европейската част на град Истанбул, Турция предава Anadolu Agency.



В квартал Аднан Кахведжи в Бейликдюзю, парчета, паднали от покрив поради силни ветрове, са повредили пет автомобила.



В квартал Бариш се е срутила фасадата на една сграда.



Екипи на община Есенюрт са се отзовали на мястото след сигнали и за разрушен път и срутена фасада на сграда.



Силни южни ветрове засягат северните части на анадолската част на града.