ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Захарова нарече интервюто с Алла Пугачова "базар на лицемерието"
"Има произведение [името на което] по-късно се превърна в често срещана фраза - "Панаир на суетата". И това е базар на лицемерието", каза Захарова.
"Фокус" припомня, че Алла Пугачова е коментирала напускането си от Русия в интервю с журналистката Катерина Гордеева. След началото на войната в Украйна Максим Галкин (признат за чуждестранен агент в Руската федерация) и Пугачова напуснаха Русия и заминаха за Израел.
Според Пугачова, тя наистина е наричана "предателка на Русия", но тя не се счита за такава и не смята, че е "избягала" от страната, както понякога пишат за нея.
"От сцената и дори от политическата арена трябва да се махнеш навреме. А какво съм предала? Отдавна заявих, че мога да напусна Родината само в един случай – ако Родината ме предаде. Тя ме предаде, но милиони почитатели не ме предават“, казва тя в интервюто.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4643
|предишна страница [ 1/774 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
ФБР публикува снимки на предполагаемия убиец на Чарли Кърк
19:53 / 11.09.2025
ФБР откри оръжието, с което е убит Чарли Кърк
17:12 / 11.09.2025
Тръмп: Великият и легендарен Чарли Кърк е мъртъв
08:40 / 11.09.2025
Тръмп: Започва се
22:19 / 10.09.2025
Златото чупи рекорди! Близо 40% ръст в цената му от началото на г...
09:35 / 10.09.2025
Себастиан Лекорню е новият премиер на Франция
23:06 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS