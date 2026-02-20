ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Върховния съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Делото се фокусира върху това дали Законът за международни извънредни икономически правомощия, който позволява на президента да регулира вноса по време на национална извънредна ситуация, дава право на Тръмп да налага мита без ясни ограничения по отношение на обхвата или продължителността им.
Конституцията на САЩ дава на Конгреса правомощието да определя тарифи, а опонентите твърдят, че Тръмп е превишил правомощията си.
Върховният съд, в който консерваторите имат мнозинство от 6 на 3, изслуша почти три часа аргументи през ноември и не даде много индикации за това как може да се произнесе.
Но съдът сега отмени тарифите, което означава, че администрацията може да се сблъска с огромни финансови последствия.
Тръмп предупреди, че САЩ ще трябва да "развърже“ търговските споразумения, ако загуби делото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 119
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Принц Андрю е освободен от ареста
22:30 / 19.02.2026
ЕК започна официално разследване срещу "Шейн"
11:52 / 19.02.2026
Една от най-големите вериги в Европа в сектора на хранителните ст...
12:57 / 18.02.2026
Земетресение в Южна Гърция
08:48 / 17.02.2026
Опасен страничен ефект води до изтегляне на левамизол от европейс...
15:17 / 16.02.2026
Обрат с цената на златото
12:06 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS