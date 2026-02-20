Върховния съд на САЩ отмени митата на Тръмп

© Върховния съд на САЩ се произнесе относно законността на мащабните мита, наложени от Доналд Тръмп миналата година, предава NBC News.



Делото се фокусира върху това дали Законът за международни извънредни икономически правомощия, който позволява на президента да регулира вноса по време на национална извънредна ситуация, дава право на Тръмп да налага мита без ясни ограничения по отношение на обхвата или продължителността им.



Конституцията на САЩ дава на Конгреса правомощието да определя тарифи, а опонентите твърдят, че Тръмп е превишил правомощията си.



Върховният съд, в който консерваторите имат мнозинство от 6 на 3, изслуша почти три часа аргументи през ноември и не даде много индикации за това как може да се произнесе.



Но съдът сега отмени тарифите, което означава, че администрацията може да се сблъска с огромни финансови последствия.



Тръмп предупреди, че САЩ ще трябва да "развърже“ търговските споразумения, ако загуби делото.