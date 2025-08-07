ЗАРЕЖДАНЕ...
|Високите цени отказват от почивка дори хора, които от 20 години почиват на Халкидики
Гръцките хотелиери в северната част на страната не оправдаха надеждите си, че отпадането на граничния контрол с България ще доведе до повече туристи това лято. Данните за юли показват спад в броя на туристите спрямо същия месец на миналата година. Според хотелиерите в Солун, това може да се дължи на необичайно високите температури през юли. В района на Пиерия, известен още като "гръцката Ривиера“, броят на посетителите остава приблизително същият, както миналото лято.
На Халкидики хотелите са били заети на около 85% през юли – малко по-малко в сравнение с предходната година. Отбелязва се нарастване на броя италиански и германски туристи, докато британците са по-малко. Броят на българските и румънските туристи остава на нивата от миналата година. Въпреки това, по данни от предварителни резервации, се очаква август да бъде особено силен като туристически месец.
Основната причина, поради която някои туристи се отказват от почивка, са високите цени. Дори хора, които от две десетилетия почиват на Халкидики, споделят, че тази година се въздържат заради разходите. Освен това се появяват и други проблеми – има недостиг на вода, както и чести прекъсвания на електрозахранването. В същото време обаче луксозните петзвездни хотели са почти напълно заети. Въпреки че цените там също са високи, всички неудобства, типични за по-малките хотели, са отстранени, което ги прави предпочитани от заможни туристи.
