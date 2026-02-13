ИЗПРАТИ НОВИНА
В Истанбул се появи втори разчленен труп
Автор: Николина Александрова 13:48Коментари (0)470
© kun.uz
Разкрити са нови подробности за едно от най-шокиращите криминални разследвания през последните години в Истанбул, Турция. Турските медии съобщават, че заедно с Дурдона Хакимова, друга гражданка на Узбекистан - 32-годишната Сайора Ергашелиева - е била убита и разчленена в наета квартира в квартал Умрание, съобщава The Caspian Post, като се позовава на узбекски медии.

Според съобщенията, полицията, разследваща убийството на Хакимова, е открила доказателства, че втора жена също е била убита в същия апартамент. Разследващите смятат, че Ергашелиева може да е била убита по-рано и разчленена по подобен начин. Тя е била обявена за изчезнала от 23 януари.

Властите преразгледаха кадри от камери за видеонаблюдение в близост до жилището, където жените са живели със заподозрените. Камерите са заснели заподозрените да напускат апартамента няколко пъти с черни найлонови торби на 24 януари. Те са били забелязани да изнасят бял куфар, да се качват в такси и да пътуват до квартал Шишли, където куфарът по-късно е бил изхвърлен в контейнер за боклук.

Предварителните заключения сочат, че в куфара са били намерени части от тялото на Дурдона Хакимова.

Местните медии твърдят, че след откриването на допълнителни доказателства заподозрените са били разпитани отново и са признали, че са убили Ергашелиева с нож, след което са разчленили тялото й и са изхвърлили останките в отделни контейнери за боклук.

Тези подробности обаче се основават на източници от разследването, цитирани от турските медии, и все още не са потвърдени официално от турската полиция или прокуратурата.

На 24 януари в контейнер за боклук в квартал Ферикой в Шишли, Истанбул, е открито обезглавено тяло. По-късно властите идентифицират жертвата като 37-годишната узбекска гражданка Дурдона Хакимова.

Според докладите заподозрените – също узбекски граждани – разчленили тялото, сложили го в куфар и го изхвърлили. Други части от тялото били открити по-късно в отделен контейнер.


