В Гърция също са издадени предупреждения за опасно време

© В навечерието на Коледа Гърция също се готви за влошена метеорологична обстановка. Очакват се дъждове, бури, силни ветрове и снеговалежи в планините, съобщават синоптиците.



Националната метеорологична служба издаде предупреждения за обилни валежи, които ще засегнат Йонийските острови, Епир, Западна Тесалия, Централна Гърция и Западен Пелопонес до Коледната сутрин, предава eKathimerini.



От петък, 26 декември, условията ще се подобрят в цялата страна. Кратки превалявани се очакват сам в Тесалия, Споради, Източно-централна Гърция и Йонийските острови.



Снеговалежите ще бъдат ограничени до високопланинските райони и ски курортите. В планината Парнас ще вали сняг, макар че натрупването му няма да е необичайно.



Очакват се по-ниски температури за Нова година.