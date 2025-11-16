ЗАРЕЖДАНЕ...
|Украйна ще внася газ от Гърция през България?
Държавният глава на Украйна заявява, че за да се компенсират загубите на украинското производство заради руските удари, вече има споразумения за финансиране на вноса на газ.
"Ще покрием нуждите от почти 2 млрд евро за внос на газ“, подчертава президентът.
Желязков и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност по телефона
"Правителството на Украйна е насочило средства за финансиране на вноса, помагат европейските партньори, европейските банки – под гаранциите на Европейската комисия, помагат и украинските банки, помага Норвегия, продължава активната работа и с американските партньори – ще има пълно финансиране“, уверява той. Той уточнява, че "Украйна работи и с полски партньори, за да осигури дългосрочен договор с Азербайджан".
Зеленски благодари на всички, които помагат на украинците да преодолеят трудностите през отоплителния сезон.
Proto Thema: "Вертикалният коридор", който минава през България, е врата за американския втечнен природен газ към Източна Европа и Украйна
Припомняме, че Украйна внася ежедневно почти 10 млн куб. м газ от Унгария, около 8 млн куб. м от Полша и около 5 млн куб. м от Словакия.
От началото на есента Русия засили енергийния терор срещу Украйна. На 8 ноември Русия масивно атакува газовата инфраструктура на Украйна. Това беше 9-ти целенасочен удар на руснаците по гражданската газова инфраструктура от началото на октомври.
Тогава председателят на "Нафтогаз“ Сергей Корецкий заяви, че такива атаки са насочени към това да лишат украинците от газ, топло и електроенергия през зимата.
На 5 ноември стана известно, че Украйна е възобновила вноса на газ по трансбалканския коридор, който не се използваше поради високата цена на транзита на газ. Украйна беше принудена да предприеме тази стъпка след рязкото увеличение на руските атаки срещу нейната газова и енергийна инфраструктура.
