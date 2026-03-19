Трайчо Трайков, зададен от депутат.
Общите приходи от проекта за същата година възлизат на 570 млн. лв. (291 млн. евро), което показва силен финансов резултат при сравнително ниски разходи.
По данни на "Булгартрансгаз" основната част от приходите - 497 млн. лв. (254 млн. евро) - се формира от дългосрочни договори за резервиране на капацитет за период от 20 години. Те са сключени в рамките на общоевропейската процедура Open Season.
Допълнителни 73 млн. лв. (37 млн. евро) са генерирани от предлагане на свободен капацитет на междусистемните връзки.
Разходите по експлоатацията на инфраструктурата за 2025 г. възлизат на 9,8 млн. лв. (около 5 млн. евро). Те включват материали, охрана, електроенергия, персонал, застраховки и местни данъци.
"Балкански поток" представлява българското разширение на Турски поток - проект, който транспортира природен газ от Русия през Черно море до Турция и оттам към Европа.
Газопроводът разполага с две линии с капацитет от по 15,75 млрд. куб. метра годишно - едната предназначена за турския пазар, а другата за страните от Югоизточна и Централна Европа.
Енергийният министър: За 2025 г. печалбата на "Балкански поток" достига 560 млн. лева
