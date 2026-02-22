Трайчо Трайков: "Булгаргаз" се намира във фактически фалит

© "Булгаргаз“ се намира във фактически фалит, обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНР.



Като причини за състоянието на дружеството той посочи неблагоприятната пазарна конюнктура, загубата на значителен пазарен дял и тежките договорни отношения. По думите му компанията е натоварена и със социални ангажименти, включително доставки на природен газ за топлофикационните дружества, което допълнително утежнява финансовия ѝ баланс.



По думите на министъра единствената причина предприятието да не бъде преструктурирано или закрито веднага, е фактът, че то е страна по изключително изгодния за България договор за внос на азерски газ.



Трайков определи мини "Марица Изток" и ТЕЦ "Марица изток 2“ като едни от най-критичните сектори в държавната енергетика в момента. Той информира, че при встъпването си в длъжност е установил административно недоглеждане, което е застрашавало изплащането на заплатите на миньорите за текущия месец и посочи, че е намерено решение чрез одобрение на вътрешнохолдингови трансфери в Българския енергиен холдинг (БЕХ).



По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост министърът уточни, че в документа не се изисква пряко затваряне на енергийни мощности, но е предвидена реформа в БЕХ, която да прекрати практиката печеливши дружества да субсидират въглищните централи и мините. Според него съществуват два основни варианта за преструктуриране, които биха позволили усвояване на европейски средства.



Трайков подчерта, че всяко решение трябва да бъде съпроводено с мерки за запазване на заетостта и за осигуряване на алтернативна реализация на квалифицираните кадри в региона с цел избягване на социално напрежение.



Той информира, че през следващата седмица е предвидена среща с ръководствата на двата профсъюза, представители на Европейската комисия и членове на кабинета, включително от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и с ресорния вицепремиер по еврофондовете.