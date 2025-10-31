ИЗПРАТИ НОВИНА
Тялото на заложник с българско гражданство е било предадено от ХАМАС на израелските власти
Автор: Николина Александрова 16:36
©
В четвъртък (30 октомври) ХАМАС е предал на Израел останките на двама загинали заложници, 84-годишния Амирам Купър и 25-годишния Сахар Барух (според съобщенията в българските медии с двойно гражданство-българско и израелско), като израелските власти са потвърдили самоличността им в рамките на няколко часа, предава The Times of Israel.

Военни представители са уведомили семействата им за развитието на събитията, след като съдебните експерти са приключили с идентификацията.

Барух е бил отвлечен от ХАМАС от кибуц Беери по време на нападението. Според военните, той е бил убит по време на неуспешна мисия на израелските отбранителни сили за спасяване на заложници през декември 2023 г.

От израелските отбранителни сили заявиха, че "окончателни заключения“ относно обстоятелствата около смъртта им ще бъдат направени след приключване на експертизите в съдебномедицинския институт "Абу Кабир“ в Тел Авив.

Купър е отвлечен от ХАМАС от дома си в кибуца Нир Оз на 7 октомври 2023 г. и според оценката на израелските въоръжени сили е бил убит в плен през февруари 2024 г. Израелските въоръжени сили потвърдиха смъртта му през юни 2024 г.

Това бе първият случай за девет дни, в който ХАМАС предаде телата на загинали заложници. Израел заяви, че групировката бави изпълнението на изискването да върне всички пленници, както е договорено в примирието, влязло в сила на 10 октомври. Останките на 11 загинали заложници все още се държат в Газа.


