Туристически автобус от Солун за Атина катастрофира, има ранени
Автор: Николина Александрова 16:19
©
Туристически автобус от Солун за Атина e катастрофирал в събота сутринта близо до езерото Илики, след като шофьорът е загубил контрол, предава Ekathimerini.

Инцидентът е станал около 5.30 ч. сутринта на 99-ия километър, близо до паркинг.

Автобусът се е ударил в мантинелата и е продължил да се движи безконтролно няколко метра, преди да спре на разделителната лента.

Петима пътници и шофьорът са получили леки наранявания и са били откарани в болница в Тива за лечение.


