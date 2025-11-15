Туристически автобус от Солун за Атина катастрофира, има ранени

© Туристически автобус от Солун за Атина e катастрофирал в събота сутринта близо до езерото Илики, след като шофьорът е загубил контрол, предава Ekathimerini.



Инцидентът е станал около 5.30 ч. сутринта на 99-ия километър, близо до паркинг.



Автобусът се е ударил в мантинелата и е продължил да се движи безконтролно няколко метра, преди да спре на разделителната лента.



Петима пътници и шофьорът са получили леки наранявания и са били откарани в болница в Тива за лечение.