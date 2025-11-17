ЗАРЕЖДАНЕ...
|Европейският съюз с нови правила за безвизово пътуване
Според съобщението, изменените правила ще позволят на ЕС да "реагира по-бързо и решително на ситуации, когато безвизовият режим се използва за неправилна цел или противоречи на интересите на ЕС".
Когато новите изменения влязат в сила, ЕС ще може да остави безвизов режим за държава, която не се придържа към визовата политика на ЕС.
Освен това, ако дадена държава прилага програма за гражданство за инвеститори, в рамките на която гражданство се предоставя на лица, които нямат реална връзка с тази трета държава, ЕС може също да отмени безвизовото пътуване.
Анулирането на безвизовия режим е възможно и в случай на влошаване на отношенията на ЕС с която и да е държава, например при нарушаване на правата на човека.
Регламентът улеснява и стартирането на механизма за спиране. Срокът на първоначалното спиране на безвизовия режим ще бъде увеличен до 12 месеца (от сегашните 9 месеца). Този основен срок може да бъде удължен с още 24 месеца (вместо 18 месеца).
По-дълъг период на временно спиране ще позволи на ЕС да взаимодейства със съответната трета държава, за да се отстранят обстоятелствата, довели до спирането (преди безвизовият режим да може да бъде отменен завинаги).
Новият механизъм предвижда и целенасочен подход към премахването на безвизовия режим. Докато сега, когато първоначалният период е удължен, спирането на безвизовия режим засяга всички граждани на страната, в съответствие с новите правила допълнителният 24-месечен период на спиране няма автоматично да засегне цялото население. Вместо това ЕС може да реши да приложи мерки срещу държавни служители и дипломати.
Регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официалния вестник на ЕС. Той ще бъде пряко обвързващ за държавите-членки на ЕС.
ЕП съобщи, на 7 октомври, че Европейският парламент гласува за законопроект, въвеждащ опростен механизъм за спиране на безвизовия режим за държави, които представляват заплаха за сигурността на ЕС или нарушават правата на човека.
Реформата засяга 61 държави, чиито граждани вече могат да пътуват в Шенгенското пространство без визи до 90 дни в рамките на 180-дневен период. На 12 ноември посланиците на ЕС дадоха зелена светлина на новите правила.
Днес безвизовият режим на ЕС беше отменен само за една държава - Вануату.
Сега Европейският съюз обмисля варианта за спиране на безвизовия режим за Грузия, за да окаже натиск върху грузинските власти, които са избрали антидемократичен курс.
