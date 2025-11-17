ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Европейският съюз с нови правила за безвизово пътуване
Автор: Борислава Благоева 17:08Коментари (0)336
©
В понеделник, 17 ноември, Съветът на ЕС окончателно одобри подновяването на механизма  за спиране на безвизовия режим за граждани на трети страни, които не се нуждаят от виза за пътуване до Шенгенското пространство. Това се посочва в изявлението на Съвета на ЕС, предава Европейская истина.

Според съобщението, изменените правила ще позволят на ЕС да "реагира по-бързо и решително на ситуации, когато безвизовият режим се използва за неправилна цел или противоречи на интересите на ЕС".

Когато новите изменения влязат в сила, ЕС ще може да остави безвизов режим за държава, която не се придържа към визовата политика на ЕС.

Освен това, ако дадена държава прилага програма за гражданство за инвеститори, в рамките на която гражданство се предоставя на лица, които нямат реална връзка с тази трета държава, ЕС може също да отмени безвизовото пътуване.

Анулирането на безвизовия режим е възможно и в случай на влошаване на отношенията на ЕС с която и да е държава, например при нарушаване на правата на човека.

Регламентът улеснява и стартирането на механизма за спиране. Срокът на първоначалното спиране на безвизовия режим ще бъде увеличен до 12 месеца (от сегашните 9 месеца). Този основен срок може да бъде удължен с още 24 месеца (вместо 18 месеца).

По-дълъг период на временно спиране ще позволи на ЕС да взаимодейства със съответната трета държава, за да се отстранят обстоятелствата, довели до спирането (преди безвизовият режим да може да бъде отменен завинаги).

Новият механизъм предвижда и целенасочен подход към премахването на безвизовия режим. Докато сега, когато първоначалният период е удължен, спирането на безвизовия режим засяга всички граждани на страната, в съответствие с новите правила допълнителният 24-месечен период на спиране няма автоматично да засегне цялото население. Вместо това ЕС може да реши да приложи мерки срещу държавни служители и дипломати.

Регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официалния вестник на ЕС. Той ще бъде пряко обвързващ за държавите-членки на ЕС.

ЕП съобщи, на 7 октомври, че Европейският парламент гласува за законопроект, въвеждащ опростен механизъм за спиране на безвизовия режим за държави, които представляват заплаха за сигурността на ЕС или нарушават правата на човека.

Реформата засяга 61 държави, чиито граждани вече могат да пътуват в Шенгенското пространство без визи до 90 дни в рамките на 180-дневен период. На 12 ноември посланиците на ЕС дадоха зелена светлина на новите правила.

Днес безвизовият режим на ЕС беше отменен само за една държава - Вануату.

Сега Европейският съюз обмисля варианта за спиране на безвизовия режим за Грузия, за да окаже натиск върху грузинските власти, които са избрали антидемократичен курс.


Още по темата: общо новини по темата: 33
15.11.2025 »
17.10.2025 »
10.10.2025 »
06.10.2025 »
17.09.2025 »
13.09.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Зеленски за "Вертикалния газов коридор", който минава през Българ...
18:17 / 16.11.2025
Инвеститори купуват апартаменти с едно съобщение и без оглед
18:11 / 16.11.2025
Украйна ще внася газ от Гърция през България?
11:05 / 16.11.2025
Чанти с пари и златна тоалетна: Корупционната криза, която "удари...
15:35 / 15.11.2025
САЩ направиха изключение за България за санкциите срещу "Лукойл"
22:11 / 14.11.2025
182 млн. лева разпределят Пловдив и още 6 общини за електробуси в...
21:06 / 14.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
21:48 / 15.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдивчанин води съдебна битка за кучето си, което малтретирал?
Арестуваха кмета на Варна
Туризъм
Медици протестират за по-високи възнаграждения
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: