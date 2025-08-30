ЗАРЕЖДАНЕ...
Туристи в Гърция осъмнаха без автомобила си
Собственичката на автомобила разказа пред Digi24, че сутринта първоначално си помислила, че става дума за шега, но след като видяла отворена вратата към кухненската тераса и липсата на вещите, разбрала, че са били обрани. На записите от охранителни камери се виждат двама души, които влизат в двора и след това излизат с автомобила.
Жената веднага подала сигнал до местната полиция. По думите ѝ органите на реда обещали да предприемат действия, но туристите останали с впечатление, че проверката не е била особено активна. Разследването продължава.
